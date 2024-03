La reconocida cantante Danna Paola ha generado preocupación entre sus seguidores al compartir una intrigante foto en la que aparece junto a una máscara de oxígeno en redes sociales. Como era de esperar, los seguidores de la exintegrante de “La Familia P. Luche” y “Élite” no tardaron en reaccionar. Pero, ¿qué sucedió realmente con la joven de 28 años y por qué se dice que contrajo una enfermedad de riesgo?

Son horas de angustia y recién estamos 1 de marzo. Y es que la talentosa Danna Paola, de 28 años, causó una gran alerta entre sus millones de seguidores luego de compartir una peculiar fotografía suya en redes sociales que no tardó en hacerse viral.

En ese sentido, la postal compartida por la actriz regiomontana dejó entrever que se encontraba mal de salud, por lo que las dudas en torno a ella empezaron a cobrar fuerza en Instagram, Facebook y X.

Danna Paola publicó un carrusel de fotografías en sus redes sociales que dejó consternados a todos sus seguidores (Foto: Danna Paola / Instagram)

Como era de esperarse, la propia Danna Paola no tardó en responder las inquietudes de sus fanáticos, aclarando que todo está bajo control. Pero, ¿qué enfermedad padece exactamente la conocida actriz de “Élite”?

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECE DANNA PAOLA?

La duda sobre la salud de Danna Paola generó una incertidumbre en todo México. Y es que la joven de 28 años ha pasado por dos producciones de gran prestigio en habla hispana: “La familia P. Luche” en la década de los noventa, y “Élite”, durante 3 temporadas.

Por ello, decenas de miles de fanáticos comenzaron a cuestionar cuál fue el motivo del internamiento de la experta en artes escénicas. Pues bien, la propia Danna Paola se encargó de revelar que está enferma de influenza y bronquitis, dos infecciones que atacan el sistema respiratorio.

La foto de Danna Paola con un respirador artificial (Foto: Danna Paola / Instagram)

De hecho, la propia actriz se encargó de subir a su cuenta de Instagram un total de ocho fotos, en donde cuenta detalladamente sus días de aislamiento producto de su infección viral. En la primera postal la vemos sin maquillaje, mientras que en la segunda se le observa un semblante decaído mientras utiliza su mascarilla de oxígeno.

Danna Paola subió varias fotografías demostrando su inestable estado de salud (Foto: Danna Paola / Instagram)

En la tercera foto la vemos en una prueba de influenza, posteriormente aparece en su estudio de grabación junto a frases motivacionales. Ya en la fotografía del final la vemos acompañada de su caja de medicamentos, cubrebocas y termómetros que ha venido utilizando conforme se trataba el cuadro de bronquitis e influenza.

“Empezábamos bien... un giro en la trama me dejó tumbada en la cama... el universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano... influenza y bronquitis”, puntualizó Danna vía redes sociales.

ASÍ ENFRENTA DANNA PAOLA SU CUADRO DE BRONQUITIS

La intérprete de “Mala Fama” ha logrado mantenerse positiva luego de ser diagnosticada con tal enfermedad, por lo que ha decidido darse un descanso de sus viajes y labores para cuidar su cuerpo y priorizar su salud.

“Todo esto me está sirviendo mucho para analizar y re valorar lo importante que es la salud. Sin ella no hay nada... no somos nada y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí. Eso no está bien... toca parar, toca cuidar al templo, pa brillar bonito”, señaló la oriunda de Ciudad de México.+

Danna Paola tiene conciertos programados a inicios de marzo, pero deberá hacerse un alto por su salud (Foto: Instagram/dannapaola).

Respecto a sus giras programadas que empezarán este 2 de marzo, la cantante no se ha pronunciado al respecto. Sea como fuere, debido a su estado de salud, lo más probable es que Danna Paola decida darse una semanas de descanso fuera de las tarimas.