Desde que llegó a las pantallas televisivas en octubre de 1999, “Yo soy Betty, la fea” se convirtió en todo un fenómeno a nivel internacional. Si bien, gozaba de gran popularidad y el cariño del público hacia los actores era inmenso, hubo una oportunidad que la protagonista Ana María Orozco decidió “abandonar” las grabaciones de algunos capítulos para ir a Argentina y presentarse en “Videomatch”, la razón que la llevó a tomar tal decisión fue nada más y nada para reunirse con Diego Armando Maradona y Ricky Martin.

Debido a su ausencia por dos días en la producción colombiana, muchos llegaron a pensar que se iban a quedar sin la querida Beatriz Pinzón, temiendo lo peor. Sin embargo, las causas por no haber aparecido fueron reveladas para que no existiera ningún malentendido. A continuación, te contamos lo que pasó.

¿POR QUÉ ANA MARÍA OROZCO ABANDONÓ “BETTY, LA FEA” PARA IR A “VIDEOMATCH”?

A raíz de la ausencia de Ana María Orozco durante las grabaciones de “Betty, la fea” el lunes 2 y martes 3 de abril de 2001, el temor se apoderó de todos y las alarmas se encendieron, pues pensaban que la actriz los había abandonado y más porque apareció en el programa de entretenimiento argentino “Videomatch”.

La propia protagonista de la exitosa telenovela salió a aclarar que ella en ningún momento había roto relaciones con la producción, sino que simplemente su contrato se había acabado y mientras buscada una renovación, se fue de viaje. Al tiempo de señalar que el país gaucho se reunió con el futbolista Maradona y el cantante Ricky Martin, publicó El Tiempo.

En Argentina, la protagonista de "Yo soy Betty la fea" dio detalles sobre cómo eran las grabaciones (Foto: RCN)

Por su parte, el representante de la histrión, Luis Balaguer precisó que entre el martes 3 y miércoles 4 de abril de ese año, sus agentes ya habían llegado a un acuerdo de renovación con RCN por dos semanas más.

“Nosotros teníamos claro que Betty se acababa en diciembre [de 2000], pero cuando alargaron la telenovela, en RCN decidieron hacer contratos mensuales; y en los últimos meses hubo modificaciones justas para el canal y Ana María. Su último contrato se venció el pasado 31 de marzo”, manifestó al tiempo de aclarar por qué no estaba en las grabaciones.

Y es que tras el éxito de la telenovela, algunos de sus actores comenzaron a exigir modificaciones en sus contratos, pero no fueron aceptadas, algo con lo que Balaguer no estaba de acuerdo, pues en otros países, si a una producción le va bien, eso se ve reflejado en lo monetario de su elenco y escritor, algo que - según dijo – RCN no permitió.

En otro momento, la protagonista de "o soy Betty la fea" lamentó que el trabajo de los actores no era reconocido por la cadena RCN (Foto: RCN)

ANA MARÍA OROZCO DIJO QUE ESTABA CANSADA POR LAS GRABACIONES

Durante su estadía en Argentina, Ana María Orozco ofreció una entrevista a la revista Caras, en la que dio a conocer que estaba casada con las grabaciones, pero agradecía la preferencia del público.

“Mi trabajo es muy duro (…). Si te digo cuánto gano, te mueres de risa. El canal es el que se ha enriquecido. La gente piensa que porque estás en la tele eres millonaria y aunque ganes mucho dinero, es difícil disfrutarlo porque te secuestran”, indicó.