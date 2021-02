Ricardo Silva, conocido por interpretar los temas principales de famosos animes y caricaturas, como “Dragon Ball Z”, “Digimon”, “Súper Campeones”, “Chip y Dale”, “Gasparin”, “Wiinie Pooh”, entre muchos otros, ha fallecido el domingo 7 de febrero.

La muerte del actor de doblaje fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México en sus redes sociales: “Lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ricardo Silva Elizondo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

Los trabajos de Ricardo Silva son bastantes, pues incursionó en películas animadas, películas, series de televisión, jingles, cortos animados y hasta documentales. Por ello, su partida ha enlutado al mundo del anime en México y toda Latinoamérica.

Ricardo Silva Elizondo trabajó como cantante y actor de doblaje para importantes series como "Dragon Ball Z", "Digimon" y "Super campeones". (Foto: Instagram / @ricsilvaing).

DE QUÉ MURIÓ RICARDO SILVA

La voz en español de “Cha-La Head-Cha-La”, el famoso opening de “Dragon Ball Z” fue internado en un hospital de Ciudad de México el pasado 4 de febrero tras dar positivo a COVID-19. Días después, Ricardo Silva no pudo vencer al virus y falleció a los 67 años tras presentar complicaciones por la enfermedad.

En las redes sociales de Silva, se publicó un emotivo mensaje que el actor de doblaje escribió antes de partir. “A mis amigos y seguidores gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz”, dice la publicación en redes. “Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello”.

El mensaje compartido a través de las redes sociales del artista, que está acompañado de una fotografía del cantante, también desvela los últimos momentos que vivió el gran Ricardo Silva: “Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música”.

“No importa lo que suceda… yo ya estoy bien”, concluye el conmovedor comunicado.