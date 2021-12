A sus 62 años, Ana María Polo se ha ganado el corazón de toda la comunidad hispana en Estados Unidos, además de haber conquistado con su programa “Caso cerrado” a toda América Latina. Sin dua, es uno de los rostros más famosos de la televisión en esta parte del planeta.

La vida de la Doctora Polo, como se le conoce, no ha sido nada fácil, pues ha tenido que afrontar adversidades y batallas que estuvo cerca de perder; pero que con coraje logró salir librada. Si en la pantalla, la presentadora cubanoestadounidense es dura y aguerrida, en la vida real, es mucho más. Conoce, a continuación, algunas cosas que no sabías de la famosa estrella de la televisión.

DIEZ COSAS QUE DEBES SABER DE LA DOCTORA POLO

1. TUVO UNA DIFÍCIL NIÑEZ

Ana María Polo nació el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba. Poco tiempo después, su padre tuvo que abandonar su exitosa vida allá por discrepancias con el régimen de Fidel Castro. Migraron a Puerto Rico, donde permanecieron por 12 años. No obstante, su vida en el país boricua estuvo marcada por la discriminación debido a su origen, al punto que tenía que asistir al colegio con guardaespaldas.

Ana María Polo compartió en Instagram una foto de cuando era joven (Foto: Ana María Polo/Instagram)

2. ES TALENTOSA EN EL CANTO Y ACTUACIÓN

Formó parte del coro Jubilee, el cual, tras invitación del Papa Pablo VI, se presentó en la Basílica de San Pedro en Roma. Aunque tiene muy buena voz, no se dedicó profesionalmente a esto. También actuó en la película “Y tú mamá también” junto con Diego Luna.

3. SU VIDA AMOROSA

A los 19 años conoció a un hombre una década mayor que ella de quien se enamoró. A pesar de que su familia no aceptaba la relación, se casaron y quedó embarazada. Lamentablemente perdió su bebé por causas naturales. Después se volvió a casar en 2001 y le dio la bienvenida a su hijo Peter. Desde hace un tiempo circula el rumor de que es bisexual y que sostiene una relación con su asistente personal. Ana María Polo no ha confirmado ni desmentido la información.

4. ES MUY INTELIGENTE

Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, así como un doctorado en Derecho en la Universidad de Miami. Ejerció un tiempo y en 2001 incursionó en la televisión, con un show diario llamado “Sala de parejas”, transmitido por Telemundo, donde ella solucionaba diversos casos entre parejas como árbitro. Del programa nació el famoso “Caso cerrado”, emitido hasta hace algunos meses.

Ana María Polo es una sobreviviente del cáncer de mamas (Foto: Telemundo)

5. ES UNA GUERRERA

Ana María Polo es una sobreviviente del cáncer de mama. Por este motivo se convirtió en portavoz de la fundación Susan G. Komen y realiza campañas a lo largo de Latinoamérica y Estados Unidos para la concientización en torno a este trastorno de salud.

6. EN CONTRA DE LA VIOLENCIA

En más de una oportunidad Polo se ha mostrado en contra de cualquier abuso. En varias entrevistas ha mencionado su repudio a asuntos como el machismo, la violencia intrafamiliar y la injusticia, especialmente cuando se dan con personas de nivel socioeconómico bajo.

7. EL CASO QUE MARCÓ SU VIDA

De todos los programas que ha emitido “Caso cerrado”, hay uno en específico que marcó la vida de la famosa conductora de TV. La abogada confesó que odia la violencia, pero también reconoce que es parte de la naturaleza humana. “Hubo un caso en el que actué con violencia”, recordó Polo en una entrevista: “Le lancé un vaso de agua al tío que violaba y prostituía a su sobrina de 16 años, a quien había prometido proteger después de la muerte de su padre. Perdí los estribos y me arrepentí”.

Ana María Polo en "Caso cerrado", el programa que le dio fama internacional (Foto: Ana María Polo/Instagram)

8. UN DÍA EN LA VIDA DE LA DOCTORA POLO

Si está en casa, se levanta temprano, toma café, lee periódicos, saca a pasear a sus perros y hace ejercicio, confiesa Ana María Polo. Durante los días de grabación de “Caso cerrado”, la rutina cambiaba. Llegaba al estudio al mediodía y grababa alrededor de cinco episodios. Cuando viaja, señala que su agenda es muy activa con sus fans y los medios de comunicación.

9. ¿SU PASATIEMPO FAVORITO?

De hecho, tiene varios. Le gusta compartir con su familia y amigos, pero también estar sola para pensar, meditar, leer y componer canciones. Otra cosa que le encanta es jugar billar y las actividades en el mar, como la pesca. En una entrevista confesó: “Me gustan las aventuras con la naturaleza, conocer nuevos lugares, costumbres, comidas, etc. También, cierta parte de mi tiempo lo dedico a causas caritativas, ya que estas llenan mi alma de mucha satisfacción”.

10. EL MOMENTO MÁS DURO DE SU VIDA

Cuando tenía 44 años, en medio de la fama que gozaba, recibió un duro golpe: le detectaron cáncer de mama. “El médico me llamó y me dijo que lo sentía mucho pero que estaba muy enferma”, recordó en una entrevista con la revista Pronto. Fue una etapa traumática para ella. “No solo me veía diferente. Me cambió la estructura del cuerpo, una pierna me creció más que la otra y perdí bastante la sensibilidad del brazo derecho debido a que me sacaron 20 ganglios, el tejido mamario y el seno”, reveló.