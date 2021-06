Andrés García, el reconocido actor que fue un cotizado galán de telenovelas en los años 70, 80, 90 y 2000, continúa acaparando la atención del mundo del entretenimiento con las revelaciones que da respecto a su vida. No olvidemos que a pesar de haber alcanzado la fama por ser un magnífico histrión, estuvo envuelto en distintas polémicas, principalmente por su faceta de donjuán.

Y es que a lo largo de su existencia ha disfrutado de muchos amores efímeros, pero cuando le llegó el momento de sentar cabeza tomó la decisión de casarse, algo que ha hecho en cuatro oportunidades: primero con Sandra Vale, luego con Fernanda Ampudia, después con Sonia Infante y finalmente con Margarita Portillo.

Aunque ninguno de sus matrimonios funcionó, los años que compartió con sus entonces esposas los tiene bien guardados. Sin embargo, una revelación que hizo el protagonista de “El privilegio de amar” sorprendió a varios. Resulta que García jamás vivió en la misma casa con ninguna de sus parejas. A continuación, te contamos cuál fue la principal razón que llevó al actor a tomar tal decisión.

El actor ha reconocido ser muy enamorador y haber tenido muchas mujeres en su vida. (Foto: @andresgarciabernar / Instagram)

¿POR QUÉ NO HA VIVIDO EN LA MISMA CASA CON CADA ESPOSA?

Durante una entrevista con Lucía Méndez, el histrión de 80 años contó los matrimonios que tuvo y por qué decidió que cuando se casara, él y su esposa no vivirían en la misma casa.

“No me gustan las relaciones incómodas ni pesadas, ni con socios, ni en los negocios ni con mujeres. Por eso, cada vez que me casé, lo mejor para la relación era vivir cada cual en su casa. Así funciona mejor [el matrimonio]. No es la perfección, pero funciona muy bien viviendo cada quien en su casa”, señaló a “LM presenta”.

En otro momento, añadió que es un hombre que no le gusta sufrir y por fortuna ninguna mujer lo ha llevado a un estado que se sienta mal y cuando detectaba que iba a ocurrir lo evitaba. “Nunca me ha gustado sufrir. Cuando una mujer molesta, yo la evado o la mando por su camino”.

El actor llevó al altar a cuatro mujeres. (Foto: @andresgarciabernar / Instagram)

¿QUÉ AÑOS ESTUVO CASADO?

En 1967 con Sandra Vale

Andrés García se casó por primera vez en 1967 con Sandra Vale con quien tuvo dos hijos: los actores Leonardo García y Andrés García Jr.

En 1974 con Fernanda Ampudia

El actor se casó por segunda vez en 1975 con Fernanda Ampudia, relación de la cual nació la actriz y presentadora de televisión Andrea García.

En 1980 con Sonia Infante

El histrión volvió al altar por tercera vez en la década de los 80 cuando se casó con Sonia Infante, de quién se divorció 12 años después.

En 2013 con Margarita Portillo