En 1995 el mundo quedó impactado con el fallecimiento de la famosa cantante, Selena Quintanilla, a manos de la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Desde aquella época y hasta la fecha, la artista continúa sorprendiendo a sus miles de fanáticos mediante cualquier material fotográfico o audiovisual que se filtra en las distintas redes sociales.

Fue a inicios de los años 90 cuando el nombre de Selena Quintanilla empezó a revolucionar el mercado musical de los Estados Unidos. Con su melodiosa voz y el pegajoso ritmo de sus canciones se ganó el corazón de muchas personas quienes la bautizaron como la “Reina del Tex-Mex”.

A pesar que sus canciones eran en español pudo ser considerada uno de los máximos exponentes de la música en los Estados Unidos, donde la comunidad latina coreaba sus canciones en cada una de sus presentaciones.

Selena Quintanilla fue asesinada cuando estaba en la cima de su carrera

Han pasado 26 años desde su muerte y la Reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, sigue brillando en distintas partes del mundo a través de sus canciones que se hicieron muy conocidas como “Amor prohibido”, “El chico del apartamento 512″, “Como la flor”, “Si una vez dije que te amaba”, entre otras.

LA SELFIE DE SELENA QUINTANILLA QUE NADIE CONOCÍA

La cantante Selena Quintanilla era una joven sencilla y muy alegre cuya bondad podía notarse en las distintas fotografías que todo el mundo conoce; sin embargo, una imagen donde aparece junto a su hermano AB Quintanilla se ha vuelto viral y ha recibido buenos comentarios por parte de sus fanáticos.

Se trata de una fotografía, cuyo estilo actualmente se le conoce como un “selfie” que ha sorprendido a muchas personas y que fue publicada por su propio hermano. En ella se puede ver a los dos sonriendo a la cámara.

A pesar que la foto está en blanco y negro los fanáticos de la cantante han celebrado ese nuevo material fotográfico desconocido por muchos.

LA REACCIÓN DE LOS FANÁTICOS DE SELENA QUINTANILLA

Tras la difusión de esa imagen, los fanáticos de la Reina del Tex-Mex no ocultaron su emoción y realizaron comentarios positivos respecto a la publicación.

“Ay compadre, no haga eso, me hace llorar”, “Esto me dan ganas de llorar, wow qué linda foto, ¡qué momentos más únicos!”, son algunos de los mensajes que escribieron los fans.

Además, la instantánea también tuvo muchos compartidos, varios “likes” y fueron muchos de los fanáticos que compartieron esa imagen.

¿QUIÉN FUE SELENA QUINTANILLA?

La cantante Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971, en Lake Jackson, Estado de Texas (Estados Unidos) y desde que era una niña demostró su talento para el canto convirtiéndose así en una de las niñas más admiradas. Fue así que participó en el grupo Los Dinos, banda que formó junto a sus hermanos A.B. y Suzette.

Con el paso del tiempo se consolidó una intérprete solista y tuvo buenas influencias en la música como lo fueron sus padres, sobre todo, al momento de incursionar en la música en español, esto pese a que a Selena al inicio se le dificultaba mucho por el idioma, pero luego puedo lograrlo.

Selena Quintanilla fue una de las representantes de la música latina en Estados Unidos.

Junto a sus padres también estuvieron sus hermanos quienes también crearon un sonido único para las melodías de la cantante las cuales engancharon muy bien en millones de seguidores y fanáticos a nivel mundial. No se puede dejar de lado los atuendos de la “Reina del Tex Mex” debido a que también jugó un papel importante por el gran aporte al mundo de la moda, siendo tendencia en varios países.

Lamentablemente, el 31 de marzo de 1995 la cantante fue asesinada por Yolanda Saldívar antes de cumplir 24 años.