Rafael Amaya es uno de los actores más populares y solicitados de las telenovelas, con una carrera que llegaría en un punto más alto con “El señor de los cielos”. Las cadenas de televisión siempre lo han tenido dentro de sus prioridades, como pasó con “Mar de amor”, una exitosa telenovela de Televisa que el actor mexicano terminó rechazando a pesar de la rotunda popularidad de la historia.

“Mar de amor”, dirigida por Eric Morales, fue emitida en noviembre de 2019 y estuvo en la pantalla hasta julio de 2010 y cuenta la historia de una pareja que busca mantener su amor a pesar de los obstáculos y su pasado.

La ficción fue protagonizada por Mario Cimarro, quien ahora podría aparecer en “Pasión de gavilanes 2”, Zuria Vega y Ninel Conde.

El escritor de esta telenovela, Alberto Gómez, contó cómo fue que la productora se acercó a Amaya para que protagonizara el nuevo programa de televisión y por qué el mexicano dio un “no” rotundo.

¿POR QUÉ RAFAEL AMAYA NO ACEPTÓ ESTAR EN “MAR DE AMOR”?

Gómez señaló que el primero al que se le ofreció el papel del capitán Víctor Manuel Galíndez fue a Rafael Amaya, quien dijo que no le interesaba porque no estaba buscando hacer televisión sino que quería apuntar a Hollywood.

“Cuando empecé a escribir Mar de amor la productora me preguntó quien me gustaba como protagonista. Inmediatamente le dije que Mario Cimarro era el indicado para el personaje del capitán Víctor Manuel Galíndez”, conto en sus redes sociales.

Luego, el guionista agregó que “por razones que no vienen al caso no fue llamado y en su lugar llamaron a Rafael Amaya. Él contesto que no quería hacer TV pues su meta era triunfar en Hollywood”.

¿POR QUÉ RAFAEL AMAYA DEJÓ “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

El actor mexicano Rafael Amaya era el protagonista de “El señor de los cielos”, pero tuvo que retirarse de la famosa serie por sus problemas con el alcohol y las drogas.

Amaya estuvo en rehabilitación y salió después de luchar contra sus adicciones para retomar su carrera en la televisión.

