¿El romance ha llegado a su fin? Las semanas finales del año 2023 estuvieron envueltas en el escándalo generado por las peleas públicas entre Kimberly La Más Preciosa y su esposo Óscar Barajas, transmitidas a través de enlaces en redes sociales. No obstante, la integrante de Las Perdidas afirma haber alcanzado un punto de quiebre tras las constantes peleas con su marido.

Parece que 2024 no está siendo un buen año para la compañera de Wendy Guevara. Resulta que Kimberly La Más Preciosa anunció que su relación con Óscar Barajas no da para más y hasta asegura que “se me acabó el amor”.

Como era de esperarse, las especulaciones en torno a esta mediática pareja no dejaron de circular en redes sociales. Hasta el punto de rumorearse que la polémica parejita estaría a casi nada de firmar su divorcio de una vez por todas.

La influencer habría sido abandonada por su esposo Óscar Barajas (Foto: Kimberly La Más Preciosa / Instagram)

Pero, ¿qué sucede realmente en la vida personal de la amiga íntima de Wendy Guevara? Pues, aquí en esta nota te lo contamos a detalle.

KIMBERLY LA MÁS PRECIOSA, ¿SE SEPARA DE ÓSCAR BARAJAS? DETALLES DE LA RUPTURA

A pesar de que las redes sociales sean testigo de sus problemas de pareja en más de una ocasión, la influencer parece haber llegado a un punto límite hace unos días. Y es que Kimberly La Más Preciosa habría confirmado de una vez por todas que su compromiso con Barajas pende de un hilo y está a casi nada de terminarse.

Fue a través de un video grabado en una gasolinera donde La Más Preciosa señaló que el amor que le tenía a su esposo se había acabado. O al menos eso da a entender en dicho clip.

En el citado video, la creadora de contenido no brindó detalles de lo que pasó antes de iniciar la pelea con Óscar Barajas ni las razones de su distanciamiento. Pero sí contó algunos episodios polémicos que tuvieron antes de llegar hasta este punto.

“Estoy aquí en la gasolinera porque todo me pasó, se me acabó el amor, la gas y los datos, pero el hambre jamás”, sostuvo Kimberly en dicho video.

Kimberly la más preciosa discute con su esposo Oscar y por temor a que la violente transmite todo en Tik Tok.#AlMomento @PabloChagra @soyPhabs pic.twitter.com/S5AEMLqiNZ — Geovany Carriche (@GioCarriche) January 7, 2024

Sin embargo, tales palabras no causaron el alboroto esperado por la mexicana. Los fanáticos, conscientes de las idas y venidas de esta parejita, parece que no han creído del todo lo dicho por la integrante de Las Perdidas. Hasta el punto que han evitado comentar la nueva dirección en la que se encuentra el romance de la influencer.

Hasta el momento, La Más Preciosa no ha dado más detalles ni reportes de lo que sucede actualmente con Barajas. ¿Se avecinará de una vez por todas el fin del amor?

ASÍ ES LA POLÉMICA RELACIÓN DE KIMBERLY LA MÁS PRECIOSA Y ÓSCAR BARAJAS

Aunque son los clips virales y las transmisiones en vivo lo que le permitió a Kimberly ser una personalidad conocida en redes sociales, vale decir que estas grabaciones también le han jugado una mala pasada en estos últimos meses. Resulta que, en uno de sus enlaces en vivo, sus fanáticos fueron testigos de la inestable relación que lleva la creadora de contenido con Óscar Barajas.

De hecho, durante una de las transmisiones la parejita fue vista teniendo altercados fuertes, e incluso, en un momento Barajas acusó a La Más Preciosa de pellizcarlo y provocarle molestias con sus toqueteos.

Pero eso no es todo, pues la integrante de Las Perdidas humilló a su esposo al revelar que él se queda dormido cada vez que proceden a tener intimidad entre las cuatro paredes.

Pese a los episodios de amor, la parejita se habría dado un respiro debido a tantas peleas y discusiones (Foto: Kimberly La Más Preciosa / Instagram)

Vale decir que, pese a estas polémicas situaciones que han venido viviendo durante semanas, Kimberly les pidió a sus fanáticos que no se metan en su relación amorosa, pues episodios como estos suceden a diario en un matrimonio.

ABANDONO, DENUNCIAS Y MÁS: BARAJAS HABRÍA ABANDONADO A LA INTEGRANTE DE LAS PERDIDAS

Sin embargo, los capítulos de su romance parecen estar llegando a su fin luego de viralizarse un video en donde ambos discuten de manera ruda. Eso sí, ni la propia Kimberly esperaba que Barajas termine abandonándola durante un viaje a Yucatán.

De acuerdo a los reportes, la nueva pelea protagonizada por la parejita se habría dado durante una travesía en Mérida. La razón del viaje fue la boda de un amigo de Kimberly Irene, evento al que habrían sido invitados ambos.

Al principio de la aventura pudimos ver a ambos pasándola de lo más genial, con postales escritas por la influencer repletas de amor y emotividad. “Un viaje express con el amor de mi vida, te amo Óscar”, sentenciaba la creadora de contenido.

La crisis de la creadora de contenido con Óscar Barajas es tendencia en redes sociales (Foto: Kimberly La Más Preciosa / Instagram)

Lastimosamente, toda la paz se rompió cuando la íntima de Wendy Guevara empezó a transmitir en sus redes sociales. De inmediato, las peleas comenzaron notarse, mientras ella le reclama por presuntamente haber consumido drogas, mientras que él por estar con otra persona.

Aunado a ello, Barajas critica que su esposa se encuentre grabando todo lo que le conviene y no lo que realmente pasa en su día a día como pareja.

“Ya deja de tratarme así, para ti soy un pu&%$ títere”, fue el reclamo de Barajas a la polémica influencer.

De inmediato, vemos que Kimberly respondía varias preguntas de sus seguidores. Óscar, por su parte, no soporta que su esposa siga grabando y procede a hacer sus maletas para luego retirarse del lugar.

“No quiero que me busques”, fue el mensaje de Óscar Barajas mientras le recrimina a La Más Preciosa que se muestre tal y como es en la vida real.

ZAAAAZ 🐍🐍🐍¡SE LES MURIÓ EL AMOR Y TRONARON COMO EJOTE!

ÓSCAR BARAJAS MARIDO LA KIM la+ LO ECHARON A LA CALLE Y ANDA BUSCANDO UN LUGAR PARA DORMIR.



A unas semanas de su boda, Kimberly Irene “la más preciosa” y su esposo Óscar discuten en pleno Live y terminan su relación 💔 pic.twitter.com/oTcZIB0eEl — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) January 7, 2024

El revuelo fue tal que la policía llegó a la habitación de hotel para asegurarse de que todo estuviera en orden. En respuesta, él les informó que ya había empacado sus pertenencias y se disponía a abandonar el lugar, asegurando que todo estaba en orden.