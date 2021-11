María del Refugio Abarca, esposa de Vicente Fernández, brindó detalles de la salud del cantante mexicano, quien se encuentra hospitalizado tras la caída que sufrió en su casa de Jalisco, México.

“Se está recuperando y está muy contento, yo tengo que estar fuerte para verlo bien a él (Vicente Fernández)”, comentó a los medios de comunicación. “Tiene mucha mejoría, ustedes saben que su enfermedad es lenta, y así es como se va a ir recuperando, lentamente”.

María del Refugio, conocida popularmente como Doña Cuquita, enfatizó que debe ser la fuerza para su familia, pues necesitan seguir manteniendo la esperanza de que Vicente Fernández superará este difícil momento.

“Tengo que sacar (fuerzas), porque si me caigo ¿qué vamos a hacer? No me puedo caer, tengo que estar fuerte”, advirtió.

Además, Doña Cuquita aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a los fieles seguidores del intérprete de “El Rey”, y reiteró su amor del artista hacía su público.

“Al público lo mejor, les agradezco todas sus oraciones y siempre pido lo mejor para toda esa gente”, dijo. “Para mí es puro amor el que le doy; lo único que puedo darle es amor, amor y amor. (Vicente) siempre reza y manda bendiciones”, concluyó.

El pasado 27 de octubre, los médicos del cantante de música ranchera informaron que salió del área de terapia intensiva en el hospital en el que permanece desde inicios de agosto.

“Nos es grato informarles que el señor Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva, en habitación hospitalaria, donde continuará con su tratamiento y rehabilitación”, informó el comunicado difundido en la redes sociales del mexicano.

