Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron su compromiso hace tres semanas. Poco a poco, los actores han dado a conocer detalles sobre su compromiso. Esta vez la actriz contó cómo sus papás reaccionaron a la noticia.

La joven actriz señaló que el más preocupado con dar la noticia a sus progenitores fue Soto. “Me dijo de mis papás, porque yo no les había compartido nada a ellos, entonces me dice: ’Tenemos que hacer aunque sea un FaceTime’. Se arregló, nos sentamos de frente al teléfono y les decía ‘me quiero casar con su hija’, y a mí ‘tradúceles, tradúceles, diles que te amo’”, contó Baeva en una entrevista al canal de Yordi Rosado.

La protagonista de “Vino el amor” contó que le daba mucha vergüenza dar esa traducción a sus padres. Según contó, tras darles la noticia su padre lloró de emoción.

“Mi papá lloró. En Rusia, nos enseñan mucho que llorar es muy de débiles, ¿y sabes?, cada vez que yo me regreso de Rusia a México... Mi papá me abraza y siempre llora porque soy su hija chiquita... No puede estar aquí conmigo, no me puede proteger como cualquier papá le gustaría proteger a sus hijas”, contó muy conmovida a punto de quebrarse.

Del mismo modo, Baeva confesó que Soto estaba preocupado por el tamaño del anillo de compromiso.

“Gabriel decía: ’Dile, pues el diamante, que a lo mejor más grande, que me hubiera encantado’ y yo ‘mi amor, no voy a traducir eso’, pero ver a mi papá llorando fue algo muy bonito”, concluyó.

Finalmente, la actriz afirmó que espera con emoción el día que sus padres puedan visitar México y puedan celebrar juntos su compromiso.

