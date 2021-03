Eric del Castillo, padre de Kate del Castillo, salió en defensa de su hija y señaló que fue víctima de persecución política durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto tras el encuentro de la actriz con el narcotraficante “El Chapo” Guzmán, en 2016.

“Si no le quieren reconocer eso es cosa legal, ahí no me meto hijita... y tiene su grupo de licenciados y es problema de ellos. De que fue víctima, por supuesto que fue víctima y todo México sabe, que no me vengan ahora con esas tonterías”, comentó el actor al programa “Ventaneando”.

Del mismo modo, afirmó sentirse mal como padre porque considera que maltrataron a su hija, ya que la discriminaron por ser mujer en una situación como esa.

Del Castillo también contó que, hasta el momento, los abogados de la actriz no tienen acceso a la carpeta de investigación que se elaboró en su contra. “Ha venido (Kate del Castillo) dos o tres veces y no ha tenido necesidad de amparar, no hay nada en contra ella”, afirmó en referencia al proceso legal.

En enero del 2016 se conoció que Kate del Castillo y Sean Penn se reunieron con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Tras el hecho la Fiscalía General de República indicó que la actriz iba a ser investigada por operaciones de procedencia ilícita y lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa.

