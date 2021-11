Después de casi tres meses, “La casa de los famosos” llegó a su fin el 15 de noviembre de 2021 y uno de los cinco finalistas: Alicia Machado, Manelyk González, Cristina Eustace, Kelvin Rentería y Pablo Montero, se convirtió en el ganador del reality show de Telemundo gracias a los votos del público.

Aunque el popular programa, que se estrenó el 24 de agosto de 2021, tuvo un tibio arranque esto fue cambiando con el paso de las semanas, e incluso logró superar la marca de 1.1 millones de televidentes conectados al show.

“La casa de los famosos” reunió a 16 figuras de la televisión para que se encuentren aislados del mundo y viviendo juntos, sin contacto ni con sus familiares ni amigos. Al mismo estilo de “Big Brother”, los participantes estaban vigilados en todo momento, las 24 horas del día, los 7 de días de la semana. Cada lunes un participante abandonaba el reality y en ocasiones alguno se unió al show, como Manelyk González. Entonces, ¿quién se quedó con el premio de 200 mil dólares?

ALICIA MACHADO, LA GANADORA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

La actriz venezolana Alicia Machado se convirtió en la ganadora del reality de Telemundo con más de 40 millones de votos de los 61 millones emitidos por el público, según los datos difundidos por la cadena televisiva. ¿En qué lugar quedaron el resto de participantes y con cuántos votos?

Alicia Machado: 40, 586, 129.00 votos. Manelyk González: 8,774,081.00 votos. Kelvin Rentería: 8, 419,382.00 votos. Cristina Eustace: 3, 881,344.00 votos. Pablo Montero: 969,737.00 votos.

“Gracias papá, gracias a la Virgen de Guadalupe que no me deja nunca sola. Gracias papá, te amo papá. No puede ser”, dijo la ex Miss Universo Venezuela al enterarse de su triunfo. Además, escribió en redes sociales: “Ganamos. Más de 40 millones de votos me convirtieron en la ganadora de La casa de los famosos, los amo”.

En una entrevista con People en Español, Alicia Machado habló sobre su experiencia en “La casa de los famosos”. “Me llevo una maleta repleta de experiencias, de enseñanzas, he aprendido muchas cosas de mis compañeros, de la convivencia en general. Creo que hay muchos elementos de convivencia aquí adentro que allá afuera me van a servir de mucho para continuar con mi vida, con mis sueños”, aseguró.

“Solo las personas que estamos aquí adentro y que vivimos esta experiencia única sabemos la fuerza de los sentimientos que se manejan aquí adentro y sé que las amistades que se hicieron aquí adentro son para toda la vida y yo soy una pirata de sentimientos: yo voy por la vida acaparando sentimientos y amigos”, agregó.