La actriz Livia Brito, una de las principales estrellas de la telenovela “La desalmada” y reconocida por haber participado en distintas producciones, durante su trayectoria en la actuación atravesó por distintas situaciones y vivió algunas anécdotas. Precisamente, ella comentó una desagradable experiencia que le tocó vivir en el 2010.

La actriz quien también es muy activa en las redes sociales y que, además, tiene su propio canal de YouTube reveló lo que vivió en el 2010 durante su participación en la telenovela “Triunfo del amor”.

En dicha producción Livia Brito pudo trabajar al lado del actor William Levy y de la actriz Maite Perroni, además de Victoria Ruffo, quienes interpretaron a los protagonistas.

Actores Livia Brito y José Ron protagonizan una historia de amor en "La desalmada". (Foto: IMDB)

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA DESAGRADABLE QUE VIVIÓ LIVIA BRITO?

Si bien ella estaba muy feliz de pertenecer a esa telenovela hubo un hecho que la dejó sorprendida y que también fue bochornoso para ella.

Según indicó People en español, la actriz relató en su canal de YouTube, que en esa época tuvo que “pagar derecho de piso” debido a que era una de sus primeras telenovelas donde participaba.

“Me acuerdo que tenía una escena con Victoria Ruffo en el foro en donde yo bajaba como unas escaleras, no me acuerdo, o entraba y ella estaba ahí y me regañaba y me daba una cachetada. En esa escena como al principio los actores tenemos que pagar piso, que esto de pagar piso es como que te hacen hacer cosas incómodas, no te dan camerino”, precisó.

Continuó señalando que en dicha escena la floor manager la hizo salir al foro y en el foro donde la estaban maquillando el cuerpo porque era en bikini. “Entonces me dijo la maquillista: ‘Oye, ¿por qué te estás haciendo esto aquí? ¿Por qué no vas al área de maquillaje? Y yo volteé a ver así y todos los técnicos viéndome y me puse roja, roja y le dije: ‘Es que yo no sé si me tengo que maquillar aquí o no’. La verdad no tenía ni idea de qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir”, expresó.

OTRA ANÉCDOTA DE LIVIA BRITO

Pero ese momento bochornoso no fue el único que recuerda la actriz, pues, también comentó que le caía muy mal a una de las personas que trabajaban en la producción debido a que vendía cosas y ella no le podía comprar.

“Como yo no tenía dinero no le podía comprar cosas, entonces a los actores que le compraban ella los ponía en las primeras escenas y a mí me dejaba (…) Me acuerdo una sola escena llegué a las 7 de la mañana y la hice a las 10 de la noche, todo el día me dejó esperando”, confesó.