Ángela Aguilar y Christian Nodal están en boca de todos desde que en el mes de junio confirmaron su noviazgo. Desde ese instante a ambos se les veía muy juntos y viajando de un lugar a otro. Se podría afirmar que estaban en un momento fantástico, pese a las críticas de la opinión pública por cómo se dio todo, en especial porque él estaba hasta hace poco con Cazzu, la madre de su hija de menos de 1 año. Sin embargo, aquellos días de puro amor parecen haber terminado o, mejor dicho, entraron en pausa, al menos por ahora.

La pareja de cantantes mexicanos ya no se encuentra unida físicamente como hasta hace unas semanas, ya que no están viajando y mucho menos publicando fotografías o videos presumiendo su amor. Tampoco están teniendo citas o comiendo en los mejores restaurantes, no caminan de la mano ni tampoco se dan besos, ya sea en público o en privado. Todo esto ha desatado más interés por parte de la audiencia y también en los medios de comunicación que están buscando respuestas a esta “separación”. Pues bien, ahora te detallaré un poco más acerca de lo que está pasando.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO CON NODAL Y ÁNGELA AGUILAR?

Si somos bien minuciosos con las publicaciones en redes sociales de ellos y su entorno podemos darnos cuenta de que no están compartiendo juntos y que ni siquiera están en la misma ciudad, desatando una serie de rumores entre sus seguidores, lo cual es algo normal, ya que no ha pasado mucho tiempo desde que se confirmara que empezaron a escribir una nueva historia de amor y se supone que en ese tiempo todo debería ser puro besos y abrazos. ¿Quieres saber qué está ocurriendo?

Desde ya te voy adelantando que no hay ninguna ruptura, o al menos eso es lo que nosotros creemos, ya que nadie ha confirmado eso, así que por ese lado todo debe quedar tranquilo, en especial para sus más fervientes fanáticos que estaban temerosos de que haya ocurrido eso. Lo que sí es cierto es que, por el momento, hay una separación física y ahora te contaré a qué me refiero y por qué.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron el inicio de su relación en junio de 2024 (Foto: Nodal; Ángela Aguilar / Facebook)

¿POR QUÉ SE HAN SEPARADO?

Si bien la palabra “separación” puede entenderse como una ruptura, tiene otro significado que es alejarse o no estar juntos después de haberlo estado. En este caso, utilicé ese término por, precisamente, esa segunda acepción. Ángela Aguilar y Christian Nodal no han terminado su historia de amor, sino que se han distanciado físicamente y no por algún problema o discusión, sino por cosas totalmente ajenas a esas especulaciones que alguien puede tener.

Resulta que ambos, como cantantes, tienen una agenda muy apretada por todas las responsabilidades que deben cumplir. Por ejemplo, Ángela en estos momentos se encuentra dando conciertos al lado de su padre y hermano por diferentes partes de Estados Unidos y de México. Y cuando no está sobre el escenario aprovecha para pasar tiempo con sus demás familiares en Texas, como cuando se va al gimnasio con su hermana mayor Aneliz, quien subió una historia de eso a su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Christian Nodal también está cumpliendo una serie de compromisos profesionales. Él, junto a su equipo de trabajo, se encuentra de gira internacional, por lo que no puede estar al lado de su amada Angelita. Actualmente, está en España y aún debe quedarse por allí, ya que su último recital en tierras españolas está programado para el 12 de julio en la ciudad de Barcelona.

Entonces, si bien hay una separación entre ellos, esto no quiere decir que decidieron romper su relación. Ellos al ser cantantes saben a la perfección que su profesión es muy agotadora y que eso implicaba alejarse en bastantes oportunidades, como ahora. Es normal que uno tenga presentaciones en alguna parte del mundo y el otro se encuentre en casa, en México, o dando conciertos en un lugar distinto. Esto no quiere decir que vaya a ser siempre así, pues cada vez que tengan oportunidad compartirán bellos momentos.