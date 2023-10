Nicki Nicole y Peso Pluma han colaborado en varias ocasiones y han sido vistos juntos en público, lo que llevó a rumores sobre su relación. A pesar de negar previamente una relación romántica, las últimas declaraciones de la cantante generaron controversia en las redes sociales. Descubre los detalles de esta situación.

La intérprete de temas como “Marisola” había afirmado previamente que ella y Peso Pluma estaban “recién conociéndose” y que simplemente eran “amigos,” a pesar de ser fotografiados tomados de la mano en diversas ocasiones.

Hasta ahí, todo parecía bastante estándar para los desmentidos de celebridades. Sin embargo, lo que realmente hizo estallar la controversia no fue tanto que negara la relación, sino una comparación que realizó en una reciente entrevista, una analogía que no cayó nada bien entre los seguidores del artista de los Corridos Tumbados.

Nicki Nicole es cantante de temas como "Entre nosotros", "Otra Noche" y "8 AM" (Foto: Nicki Nicole / Instagram)

¿QUÉ DIJO NICKI NICOLE SOBRE PESO PLUMA?

¡Los chismes y las pullas no paran en el mundo de la farándula! En una entrevista en el podcast “Molusco y los Reyes de la Punta” el pasado 10 de octubre, los conductores no pudieron resistirse a preguntarle a Nicki Nicole si le molestaba la constante conversación obre su relación con Peso Pluma.

Su respuesta, que involucró una peculiar analogía, ha dado mucho de qué hablar, pues no pudo evitar soltar una comparación algo inusual: “Imagínate si vos todos los días salís con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan”.

Esta declaración no pasó desapercibida en las redes sociales, desatando un alboroto entre los fanáticos de Peso Pluma, quienes interpretaron que Nicki lo llamaba “perro”. Sin embargo, lo que no se ha difundido tanto es la aclaración que Nicki ofreció segundos después, cuando se dio cuenta de que su elección de palabras no fue la más acertada.

“Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero. En algún momento te van a parar y te van a decir ‘che alto bolso’. Nosotros vamos juntos para todos lados, nos estamos conociendo, todo repiola y la gente obviamente va a decir ‘qué onda’”, dijo Nicki.

¡Así que ya saben, no saquen conclusiones apresuradas, chicos!

NICKI NICOLE PIDIÓ DISCULPAS

La controversia no se hizo esperar, y poco después del revuelo causado por su comentario, Nicki Nicole decidió aclarar las cosas en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter). La joven cantante quiso despejar cualquier malentendido y aseguró que su intención jamás fue insultar a Peso Pluma.

En un tweet, Nicki escribió: “Gente, no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”.

gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta

pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo — naiki (@Nicki_Nicole19) October 11, 2023

Así que, parece que el malentendido quedó aclarado, y Nicki Nicole no tenía intención de ofender a su pareja. Los deslices verbales suceden, ¡y es de humanos rectificar!

¿CÓMO DEFENDIÓ PESO PLUMA A NICKI NICOLE?

Ante la vorágine de comentarios y controversias en las redes sociales, Peso Pluma, conocido por mantener un perfil más bajo, decidió alzar la voz en defensa de su relación con Nicki Nicole.

“Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes, somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”, expresó también por X al día siguiente.