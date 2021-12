En julio de 2020, Carlos Ponce y Karina Banda se casaron sin que nadie se enterara de la unión, algo que dieron a conocer públicamente recién el 1 de diciembre de ese mismo año mediante sus redes sociales, donde subieron una foto de su matrimonio realizado en Miami.

Aunque el actor y cantante señaló que no fue una boda secreta, pues se planeó de forma imprevista, debido a que la pandemia del coronavirus azotaba al mundo, prefirieron hacer una ceremonia discreta, solamente acompañados de su círculo más cercano.

Ahora cerca del año y medio de casados, la pareja se encuentra muy feliz, toda vez que disfrutan al máximo de su amor. Actualmente el puertorriqueño está enfocado en sus proyectos, mientras que la periodista de espectáculos se encuentra reemplazando a Lili Estefan, quien salió de vacaciones, en el programa “El gordo y la flaca”.

Precisamente durante su presencia en el espacio televisivo, donde hablaban de las mansiones de los famosos, su compañero Raúl de Molina le señaló que ella no podía quejarse porque vivía en una casa muy grande. A lo que ella contestó: “Pero no es mía, no está a mi nombre, ni creo que la ponga”. Ante esta respuesta, el ‘Gordito’, como ella lo llama cariñosamente, le consultó si había firmado un contrato prenupcial con su esposo. ¿Qué dijo?

Carlos Ponce se casó en Miami con la presentadora mexicana (Foto: Karina Banda / Instagram)

¿REALMENTE KARINA BANDA Y CARLOS PONCE FIRMARON UN ACUERDO PRENUPCIAL?

Después de escuchar que Karina Banda no tenía a su nombre la casa donde vive con Carlos Ponce, De Molina le indicó que si ella quería lo conseguía en solo un mes. Pero como no obtuvo una respuesta clara fue directo y le consulto si habían llegado a un acuerdo sobre los bienes adquiridos antes de casarse.

Ella de inmediato le dijo: “¿Qué preguntón eres no?”, pero ante tanta insistencia fue directa y concisa: “No para nada, no. Eso es amor, nadie firmó nada”.

Asimismo, manifestó que cada quien tiene sus pertenencias y propiedades, haciendo referencia a su townhouse. “Se supone que lo que compremos después de la boda en adelante ya es de los dos”, indicó.

De inmediato, Raúl de Molina señaló que para él todo lo que tenían antes de la boda ya es de los dos, a lo que Karina Banda respondió sorprendida: “¿También?, no sabía”. Tras ello comenzaron a reírse.