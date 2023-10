“Pacto de silencio” se ha convertido en una de las series preferidas de los suscriptores de Netflix, quienes buscan saber la verdad sobre el origen de la influencer Brenda Rey. Para encontrar a su verdadera madre que la abandonó en complicidad de sus tres amigas para que muriera, la protagonista tendrá el apoyo incondicional de su mejor amigo Alex Peralta. Debido a su gran interpretación, muchos quieren saber datos sobre Martín Barba, el actor que lo interpreta.

Ante te contamos que este thriller dramático se estrenó el 11 de octubre de 2023. Su trama atrapó al público de principio a fin con sus grandes dosis de misterios y venganzas.

¿QUIÉN ES MARTÍN BARBA?

Martín Barba es un actor y modelo mexicano que estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Debutó en “Verano de amor” interpretando a Jordi en el episodio titulado “Los anillos”. Luego fue convocado para “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “Una familia con suerte” (2011), “Último año” (2012), “La Patrona” (2013), “En otra piel” (2014), “Señora Acero” (2014-2015), “Yo soy Franky” (2015-2016), “Club 57″ (2019), entre otros.

Ha participado en cuatro películas: “Los Ocho”, “Cuatro lunas” y “Lo que sí salía bien”, todas de 2014; y “Navidad en vivo” (2022). Asimismo, formó parte de dos obras teatrales: “Club 57: el tiempo corre al revés” (2019) y “Smiley” (2023).

Nombre completo: Martín González Barba

Martín González Barba Lugar de nacimiento: Oaxaca de Juárez, México

Oaxaca de Juárez, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 2 de diciembre

2 de diciembre Año de nacimiento: 1989

1989 Edad: 33 años

33 años Instagram: @martingbarba

Martín Barba protagonizó dos videoclips: “Tú me cambiaste la vida”, de Río Roma en abril de 2012; y “El tiempo no lo cambiará”, de Matteos en julio de 2011.

LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD

Barba contó que desde niño sufrió de ansiedad al haber crecido en una familia disfuncional. “No logro saber por qué, creo que también tuvo que ver un aislamiento que yo tuve porque me fui a vivir a un lugar lejos y convivía con muy poca gente (…). Con esta experiencia de gran soledad, donde quise dejarlo todo, llegué y toqué muy profundo una depresión donde yo no podía encontrarle sentido a nada ni gusto a nada y una ansiedad que de verdad eran unas ganas de decir: ‘Güey me voy a aventar de un edificio porque siento algo tan raro que no sé explicar y me desborda tanto que no puedo más’”, contó en una transmisión en vivo desde la plataforma Twitch en abril de 2021. Al final, decidió ir al psiquiatra por recomendación de una amiga, publica People en español.

En una publicación de agosto de 2022, subió dos fotos comparativas: una de esa fecha y otra de 2019, donde se ve un notable cambio físico; si bien, precisa que no se sentía mal con su cuerpo y estaba sano, descubrió que el ejercicio lo ayudó a controlar su ansiedad y estado de ánimo. Después, al ver su transformación, decidió ser más disciplinado. “Es un proceso que he disfrutado mucho y del cual estoy orgulloso”.

MÁS DATOS SOBRE MARTÍN BARBA

Martín Barba tiene un emprendimiento, se trata de una lonchería llamada Carisma, la cual promociona en sus redes sociales. Se da un tiempo para ir a atender personalmente a quienes visitan su local.

Se desconoce si el actor tiene pareja actualmente, ya que es reservado con su vida privada.