Luis Miguel sigue dándole duro a cada una de sus presentaciones que tiene pactadas para este año y el próximo. Ahora, luego de terminar sus shows en Argentina y Chile, ahora está en Estados Unidos, donde una gran cantidad de fanáticos lo esperan con ansias.

Una de sus más recientes presentaciones ha sido en Las Vegas, ciudad en la que ha tenido una grata visita a su show. Se trata de Michelle Salas, hija del “Sol de México” que procreó con Stephanie Salas hace ya un total de 34 años, cuando tuvieron una relación.

Sin dudas, este habrá sido un momento que Luis Miguel sabrá apreciar como padre, ya que ella demostró que quiere pasar tiempo con él y verlo en su profesión que tantas alegrías le dio.

MICHELLE SALAS EN EL CONCIERTO DE SU PAPÁ

La joven influencer estuvo acompañada de su prometido, el empresario Danilo Díaz, pero no fue el único, ya que también el hermano del cantante, Alejandro Basteri, estuvo con ellos en el show que fue un éxito desde el inicio hasta el final.

A todo ellos, también se sumaron otras figuras como Humberto Zurita, pareja de la madre de Salas y Silvia Pinal, bisabuela de la hija de “Luismi”. En otras palabras, fue una reunión familiar para gozar del mejor repertorio del cantante.

Lo curioso de la situación es que ella se ha caracterizado por ser una influencer que comparte su vida diaria, pero en esta oportunidad no subió ninguna imagen o video, ni en sus historias.

PASARON DESAPERCIBIDOS

La intención de todo este grupo de personas era que no los identifiquen mucho y que no los interrumpan en el conciertos. Y es que muchos de los asistentes intentaron atraer la atención de Michelle Salas y compañía, pero no tuvieron éxito.

En redes sociales circularon varios videos de cómo ellos estaban en primera fila del show de Las Vegas y solo interactuaban entre los que estaban allí y lo bien que la pasaban.