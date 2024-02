Luego de semanas de especulación, Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su relación en octubre de 2023, la cual presumieron con un tierno beso en pleno concierto ocurrido en la CDMX, el cual no tardó en volverse viral en redes sociales.

Aunque las celebs de Argentina y México llevaban una relación cargada de momentos románticos, todo llegó a su final en medio de rumores de infidelidad de ambas partes, por lo que la trapera confirmó en sus redes sociales el final de su romance.

La cantante argentino ha compartido sus intensos romances en redes sociales (Foto: Nicki Nicole / Instagram)

LOS NOVIOS DE NICKI NICOLE

1. KHEA

La intérprete de “8 AM”, “DISPARA” y “NO voy a llorar” tuvo una corta pero muy sonada relación con el rapero argentino Khea. Pese a las pocas semanas que duró su romance, ambos lucieron sus mejores fotos en redes sociales.

Khea, cuyo nombre real es Ivo Alfredo Thomas Serue, es un artita urbano que inició su carrera en 2017 con el tema “Loca” y ha colaborado con figuras como Bad Bunny, Tini Stoessel, Cazzu, Duki, entre otros.

La razón de la separación, al contrario de algunos pasajes de esta que decidieron presumir en redes sociales, es un misterio, pues ambos han evitado referirse a esta y sus familiares y entorno también han optado por el silencio.

Nicki Nicole y Khea presumieron su corta relación en redes sociales (Foto: Khea / Instagram)

2. TRUENO

En 2020, durante la pandemia de COVID-19, la cantante confirmó en una transmisión en vivo en sus redes sociales que había iniciado un romance con el cantante Trueno.

Luego de un año de relación, la pareja se volvió tendencia al anunciar que se habían comprometido y realizaban preparativos para su matrimonio, esto pese a que él tenía 21 años y ella había cumplido 20 años.

“No sabía si era tan real. No es una joda estar comprometidos. Es un paso supergrande. Somos muy chicos. Él me dijo que era en serio. Nuestro amor es superintenso”, se defendió Nicki Nicole en un Live.

Sin embargo, y al igual que su anterior relación, el romance se terminó y los planes de matrimonio se esfumaron. Incluso, se especula que el tema “NO voy a llorar”, uno de los más populares de la artista urbana, es una dedicatoria para su exnovio.

3. PESO PLUMA

El romance más reciente de la artista argentina. Todo lo que inició con rumores en redes sociales se confirmó con el tierno y aclamado beso de ambos en el Pepsi Center de Ciudad de México, en un concierto del pasado octubre.

En aquella oportunidad, el artista de corridos fue más allá y agradeció a su novia por la oportunidad. “Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole... Te amo mi amor”, indicó ante la algarabía del público.

La pareja ha asistido a eventos musicales y protagonizado tiernos momentos, hasta que la emisión de un video que demostraría la infidelidad del cantante le puso punto final a su noviazgo.

Esta fotografía lo compartió el mexicano junto a su amada en su red social (Foto: Peso Pluma / Instagram)