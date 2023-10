La salud de Anuel AA genera preocupación en sus millones de seguidores, quienes esperan con ansias verlo nuevamente en los escenarios; y no es para menos, ya que luego de su intervención, todas sus actividades quedaron suspendidas por órdenes de los médicos. Aunque sabemos que ya mejoró, lo que muchos nos preguntamos es ¿cuándo hará su retorno triunfal?

Como se recuerda, el 8 de octubre de 2023, el puertorriqueño posteó en su cuenta de Instagram una foto suya postrado en la cama de un hospital, en la que mencionaba que un día antes había sido operado, algo que generó gran alarma. Su mensaje, desató el temor en su fanaticada: “(…) Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. Gracias a Dios estoy vivo”, fue parte de texto. Pero con el paso de los días, ¿ya está listo para deleitar a su gente?

La imagen que subió el puertorriqueño tras haber sido operado de emergencia (Foto: Anuel AA / Instagram)

FECHA DEL REGRESO A LOS ESCENARIOS DE ANUEL AA

Debido a lo delicado de su estado de salud, Anuel AA tuvo que suspender las actividades que estaban programadas para octubre. Por ejemplo, el pasado 25 de octubre iba a tener una presentación en los Premios Rolling Stone, pero la canceló; lo mismo pasó con su concierto en Guatemala tres días después, el 28; no sólo ello, pospuso el lanzamiento del EP Rompecorazones.

Aunque él no quiere defraudar a su público, a través de un comunicado se informó que por órdenes de los médicos él debe seguir en reposo. “[Anuel AA] debe permanecer aproximadamente un mes más sin trabajar y descansado para poder recuperarse”, se lee en el mensaje que subió el 20 de octubre. Tomando en cuenta la fecha y lo señalado por los especialistas, el cantante urbano estaría de regreso el 20 de noviembre o inicios de diciembre.

Aunque la fecha no es exacta, sus médicos evaluarán su estado para que el intérprete de “Más rica que ayer” pueda retornar a los escenarios; no solo ello, deberá reprogramar algunas presentaciones que no pudo cumplir y, lo más importante, seguir con su EP.

Por el momento, lo único que nos queda es seguir rezando por su recuperación, tal como él mismo lo había pedido la vez que dio a conocer que fue intervenidos quirúrgicamente de emergencia.

“Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. A los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias”, añadió

Cabe señalar que mientras el ‘Real hasta la muerte’ se recupera completamente, sus plataformas digitales quedaron a cargo de otras personas que designó el trapero.