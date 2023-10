¿Qué pasó con Anuel AA? Los fans del famoso artista de la música urbana mostraron su preocupación al conocer que el intérprete de “La jeepeta” fue intervenido de emergencia en un hospital donde le practicaron una cirugía con la finalidad de salvarle la vida. El hecho se produjo cuando nadie se lo imaginaba y aquí te contamos los detalles de lo ocurrido.

El pasado 8 de octubre Anuel AA preocupó a sus fans cuando publicó una fotografía donde aparecía echado en una cama de recuperación de un hospital tras haber sido operado de emergencia. Según el propio artista, en su publicación, precisó que tuvo que ser intervenido “de vida o muerte”.

Pero lo llamativo de todo fue de que anteriormente el cantante no dio signos de que tuviera algún problema de salud y, mucho menos, había pronunciado algo al respecto.

Es por ello que su fanaticada hasta el momento no pueden creer lo ocurrido. En ese sentido, aquí te contamos lo que realmente le sucedió al artista del género urbano.

Anuel AA fue operado de emergencia (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿QUÉ OCURRIÓ CON ANUEL AA?

Días después de la noticia que alarmó a muchos, se han conocido nuevos detalles de lo ocurrido con Anuel AA y de los motivos que lo llevaron a ser intervenido de urgencia para operarlo.

En ese sentido, Diario Libre -medio dominicano- sostuvo que el cantante fue operado el sábado 7 de octubre debido a que sufrió de un episodio de apendicitis. Por ese motivo -agrega- fue derivado a un hospital de emergencia para atender la apendicitis y proteger su vida.

¿REALMENTE SUFRIÓ DE APENDICITIS?

Si bien dicha información fue emitida por Diario Libre, hasta el momento, ni el propio Anuel AA ni sus representantes se han pronunciado al respecto para confirmar o desmentir la noticia.

Anuel AA se ha convertido en un artista muy querido por muchos (Foto: Anuel AA/Instagram)

¿QUÉ DIJO ANUEL AA EN SU PUBLICACIÓN DE INSTAGRAM?

El artista nacido en Puerto Rico publicó un extenso mensaje en Instagram donde dio algunos detalles de lo que ocurrió con su salud, aunque no especificó de lo que padeció en ese momento.

“Me operaron anoche (sábado 7 de octubre) de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. Iba a salir en 2 semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les daré la fecha pronto para que sepan qué va a pasar conmigo)”, fueron algunas de sus palabras.

Asimismo, pidió “perdón” por quedar mal con sus fans debido a que tenía algunas presentaciones que realizar, por lo que tardará un poco más.

“Sé que han estado esperándome y yo me comprometí con determinación para recuperar mi carrera después de casi destruirla yo mismo. Tengo un plan de trabajo demasiado exigente, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera, y todo el tiempo entrando y saliendo de la cárcel hasta ahora, pues toca esperar… ¡Los amo! Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. A los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias”, sentenció.

DATOS PERSONALES DE ANUEL AA