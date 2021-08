Han pasado más de 15 años desde el final de “Rebelde”, la adaptación mexicana de la telenovela argentina “Rebelde Way”, y a pesar del tiempo, siempre sigue dando de qué hablar. Zoraida Gómez, quien interpretó a José Luján, comentó lo que más recuerda de su trabajo con Angelique Boyer y Anahí.

La actriz, quien en setiembre de 2020 pasado se convirtió en madre, durante una transmisión en vivo a través de YouTube reveló anécdotas hasta ahora desconocidas del detrás de cámara de la famosa serie. Entérate cuáles son.

¿CÓMO ERAN LAS EXTENUANTES JORNADAS DE GRABACIÓN?

Gómez recordó que en las grabaciones de RBD, que compartió con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez eran muy largas.

“Debido al éxito la novela no duraba una hora, la novela duraba una hora y media y ahí sí para que vean no dormíamos, o sea los llamados eran mortales, vida personal por supuesto que no había”, compartió la actriz mexicana, quien se convirtió en madre en septiembre 2020.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS RECUERDA ZORAIDA GÓMEZ DE SU TRABAJO CON ANGELIQUE BOYER Y ANAHÍ?

Para Zoraida Gómez existía unión entre todos los miembros del elenco, a pesar de que tenían personalidades muy diferentes, empezando por Angelique Boyer.

“Me acuerdo que, cuando nos invitaban a alguna fiesta o una reunión o queríamos ir a divertirnos, Angelique no podía ir porque su mamá no la dejaba hacer muchas cosas y nosotros no entendíamos por qué, entonces estaba como muy cuidada, su comportamiento era un comportamiento como de una mujer muy madura”, señalo Gómez.

La actriz, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, reconoció que Angelique es “de las personas más honestas y verdaderas” que ha conocido dentro del medio artístico. “Angelique era como de las más chiquitas de la novela, entonces era una chica literalmente muy chiquita, pero con una mentalidad de una chava de 30”, aseguró.

ANAHÍ

Zoraida Gómez, de 36 años, recordó la vez que Anahí evitó que la despidieran de una telenovela en la que ambas trabajan cuando ella apenas tenía 9 años. Gómez contó que la exRBD salió en su defensa cuando el productor del programa estaba a punto de echarla por llegar tarde.

“Jamás se me va a olvidar que Anahí literalmente le dijo ‘si Zoraida se va del programa me voy’. Ahí Anahí quiero que sepan que tenía 9 años para que entiendan su carácter porque mucha gente la juzgaba y la criticaba de ‘es que es insoportable, es que solamente ella se tolera y tal’. No. Simplemente es una mujer que sabe lo que quiere, que defiende sus derechos desde pequeñita, entonces ella veía una injusticia y brincaba”, compartió la interprete mexicana.

¿QUIÉN ES ZORAIDA GÓMEZ?

Zoraida Gómez es la recordada José Luján Landeros de la exitosa telenovela mexicana “Rebelde”. El 9 de setiembre dio a luz a su primer hijo, producto de su relación con Jorge Torres, su pareja desde hace más de cuatro años. Hermana del actor Eleazar Gómez, con quien también trabajó en “Rebelde”.

CARRERA

La actriz inició su carrera profesional en 1994, cuando tenía 9 años, en la telenovela titulada “Imperio de cristal”. Luego, 1996, apareció en la telenovela “Cañaveral de pasiones”, en la que daba vida al personaje de Julia Santos de niña. En 2002 Zoraida, ya como adolescente, decidió cambiarse de Televisa a Televisión Azteca para realizar las telenovelas “Agua y aceite” y “Enamórate”.

En 2004 regresa a la casa televisora para integrarse a la telenovela juvenil “Rebelde”. En 2007 formó parte del elenco de “Lola, érase una vez”, dando vida a “Rafaela”, una joven torpe y maltratada por su madre. Entre 2008 y 2009 interpretó el papel de Liliana en “En nombre del amor”. En trabajó en “Niña de mi corazón”, “Llena de amor”, “Cuando me enamoro” y “La mujer del Vendaval”.