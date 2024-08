Sian Chiong es un joven actor cubano que se está haciendo un nombre en el país azteca. Además de haber actuado en algunas telenovelas, también ha incursionado en el mundo de los realities, tal como lo viene haciendo en “La casa de los famosos México 2”, donde se está dejando ver tal cual es. Si bien, cada vez sabemos más sobre el histrión, hay una pregunta que varios se realizan: ¿realmente tiene una hija? En los siguientes párrafos te lo contamos.

Cabe señalar que la duda surgió tras ser captado muy triste ante una pregunta que le hicieron. Él se quebró al mencionar que tiene a alguien muy especial en su casa esperándolo.

¿SIAN CHIONG TIENE UNA “HIJA”?

Esto ocurrió la primera semana del reality de TelevisaUnivision cuando Paola Durante le consultó: “¿Aquí estás solo en México?”. Ni bien la escuchó, le respondió: “Yo aquí sí soy solo, mi gatita y yo”. De inmediato, cerró los ojos, se tapó la cara con las manos y derramó algunas lágrimas.

Tras varios segundos de tristeza y melancolía, Sian Chiong dio a conocer que su gatita es su hija. Ella se llama Kitty, es de color negro y tiene ojos verdes. “Yo vivo solo con ella, me la traje de allá [Cuba]. Mi manager me dice que es una gata balsera”, indicó muy emocionado.

Precisó que pudo tenerla con ella después de diversos trámites que realizó. “Tenemos una compenetración tan grande. Tiene 9 años, yo la adopté de la calle (…), me enamoré y se deja hacer de todo: me la pongo en el cuello, le rasco la panza. Ella y yo tenemos algo, me mata pensar que le quede poco”, añadió.

Contó que cuando estuvo preñada, el día que iba a alumbrar a sus cuatro gatitos, esperó que el actor saliera de su cuarto y que ponga una toalla en su cama. “Me quedé con su otra hija, pero se fue de la casa y se perdió”, relató.

Su conexión es tan especial que el día que Chiong iba a dejarla con las personas que lo ayudan porque ya iba a formar parte de “La casa de los famosos México 2″, Kitty no se apartó de él ni un segundo, es como si presintiera que la iba a dejar.

“Es como mi hija. En mi vida están mi papá, mi mamá y mi gata, ella es tan buena. [Las mascotas] no tienen maldad ni malicia, reaccionan por instinto”, finalizó.

De esta manera, aunque también por sus redes sociales nos enteramos de que Sian tiene una “hija” que la espera en su casa.