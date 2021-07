En Disney con los Derbez... Los integrantes de la famosa familia se fueron de paseo a Disneyland, en California, y emocionados publicaron sus fotos, saltando a la vista un detalle que acaparó la atención de los medios de comunicación. ¿Un nuevo amor a la vista?

Tanto la hija de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, como su esposa, Alessandra Rosaldo, publicaron en sus cuentas de Instagram imágenes para recordar el espectacular el paseo en el famoso parque de Anaheim.

En la foto familiar se puede observar a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo junto a su hija, Aitana; además, Aislinn se encuentra con Kai. También aparece Mariana Sánchez-Williams, hermana de Alessandra, sus dos hijos y su esposo… Pero lo que llamó la atención es que en este viaje con los Derbez, al lado de Vadhir, el segundo hijo de Derbez, aparece Summer Ferguson, una guapa influencer. En la imagen se les puede ver muy pegados. Todo apunta a que sería su nueva novia.

La última relación conocida de Vadhir fue la tuvo con la influencer Diana Laureme, quien supuestamente lo engañó, lo que habría ocasionado su ruptura el año pasado.

Summer Ferguson fue la iinvitada de Vadhir Derbez en viaje familiar a Disney. (Foto: Instagram/aislinnderbez)

¿VADHIR TIENE NOVIA?

La foto familiar hizo saltar las especulaciones y, de momento, ninguno de los dos ha confirmado si tienen una relación. Sin embargo, no es la primera vez que aparecen juntos.

Una de las primeras veces que Vadhir y Summer Ferguson se dejaron ver fue durante un viaje a Guatemala, incluso circuló una imagen en las que se estarían dando un beso. Existe un video al respecto en el que Summy, como le dicen de cariño, aparece grabando a Vadhir, aparentemente para su cuenta de TikTok, mientras que de fondo se escucha a su hermana Aislinn, quien le dice que debe repetir la toma pues no quedó bien.

¿QUIÉN ES SUMMER FERGUSON?

La guapa creadora de contenido Summer Ferguson tiene en su cuenta de Instagram más de 100 mil seguidores, con quienes comparte imágenes y videos de su día a día.

La joven rubia logró su fama con el canal de YouTube que hizo con su amiga Kloey Ramirez llamado “summy and kloey” en abril de 2016 y ha publicado versiones de canciones como “Hands to Myself”, de Selena Gomez; y “When We Were Young”, de Adele tanto en SoundCloud como en su canal personal de YouTube.

