Los accidentes pueden ocurrir con más frecuencia de lo que imaginamos; un ejemplo de ello es lo que le sucedió a Violeta Isfel, quien sufrió un aparatoso accidente al caer del escenario mientras interpretaba su papel en “Lagunilla Mi Barrio”. ¿Es posible que, a raíz de este singular incidente, la experimentada histrionisa de 38 años esté considerando retirarse de los escenarios?

A pesar del notable éxito de las presentaciones de la actriz han contado con la presencia de otros actores notables a nivel local. Nombres como Maribel Guardia y Laura León también están presentes en tales obras que siguen generando revuelo dentro de todo México.

Y si bien está prohibido grabar lo que sucede dentro del teatro, vale decir que un fanático se las ingenió para filmar el momento en que Violeta Isfel cayó desde la tarima al no percatarse donde pisaba.

Pese a que fue un incidente de consideración, Isfel dio sus primeras impresiones y reveló los detalles de su caída en vivo y en directo.

“Yo venía muy segura, yo creo que como venía tan segura, no lo vi venir, estaba flojita... eso pasa cuando estás flojita... lo único que recuerdo es que caí como Spiderman, mis rodillas no tocaron el suelo, caí así... por eso me dice así la compañía, hice como un análisis en segundos y me levanté riendo... veo la mano de Ariel (Albertano) y ya me subí al escenario”, puntualizó la también conductora.

LA ACTUALIDAD DE VIOLETA ISFEL TRAS SU CAÍDA EN OBRA DE TEATRO

Felizmente, Violeta Isfel aseguró que está fuera de todo peligro y que no ha sufrido daños de gravedad a su cuerpo. Recordemos que estuvo unas semanas sin poder caminar, aunque luego del incidente logró aparecer en “El Mago” y “The Wiz”, donde fue la gran protagonista.

Del mismo modo, la experta en artes escénicas indicó que dicha caída le ha valido para hacerla reír como nunca, pues aseveró que no puede hacer nada por remediar lo sucedido. Eso sí, Violeta exhortó a sus seguidores a que piensen bien en lo que pidan al universo, pues asegura que esta caída fue un deseo que le solicitó al cosmos hace años.

“Tengan mucho cuidado con lo que le piden al universo pues yo soñaba con ser como Juan Gabriel y ya me pasó. Según yo había escenario, di un paso más y se me acabó el escenario”, reveló la nacida en Ciudad de México en su plataforma de YouTube.

Luego de revelar que deseaba sufrir el mismo accidente que Juan Gabriel, la actriz de 38 años sostuvo que jamás pensaba sufrir un hecho fortuito tan fuerte, tal y como sucedió con el “Divo de Juárez” hace años.

¿DEJARÁ LA ACTUACIÓN TRAS LA CAÍDA? VIOLETA ISFEL ACLARA SU FUTURO EN LA ACTUACIÓN

La actriz azteca reveló que se ha tenido que poner diversos parches kinesiológicos para poder mermar el dolor, pues no deseaba que su músculo siga estando dañado. Fue por ese tratamiento que logró que se presente en las funciones del fin de semana de “Lagunilla Mi Barrio”, además de indicar que sigue en las prácticas de los 2000´s Pop Tour.

En esa línea, añadió que no pretende ausentarse de las presentaciones ni de alguna obra a futuro, pues sigue teniendo ese mismo fervor por la actuación a sus casi 40 años de edad.

Isfel ha venido recuperándose del daño ocurrido durante su obra teatral (Foto: Violeta Isfel / Instagram)

Desde este medio, esperamos tu total recuperación, querida Violeta. ¡Eres una grande de la actuación regiomontana!