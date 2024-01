La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” aún no ha empezado y la polémica ya empieza a surgir en torno a los participantes del popular reality, siendo el caso más reciente el de Alfredo Adame y Wendy Guevara, además de la extraña revelación de Poncho de Nigris.

Y es que luego de tres exitosas temporadas, Telemundo anunció el desarrollo de la cuarta entrega de la saga, que regresa a la cadena hispana tras el lanzamiento de “La casa de los famosos México”, la edición de TelevisaUnivision del programa y que vio a Wendy Guevara llevarse el gran premio.

Sin embargo, esto parece no haber caído bien en Alfredo Adame, quien tuvo muy duros comentarios contra la celeb de México, quien, según sus amigas de “Las Perdidas” tendría “muy pocas pulgas”.

Alfredo Adame forma parte de la cuarta temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

ALFREDO ADAME ATACA A WENDY GUEVARA

En conversación con los medios, Alfredo Adame reveló detalles de su participación en “La casa de los famosos 4″ y aseguró que no es una persona problemática, sino que, por el contrario, se considera una persona agradable. “Soy un hombre educado con valor, con principios y con escrúpulos”, inició Adame.

Pese a esto, no dudó en disparar contra la producción de Televisa que se estrenó a través de “Las Estrellas” y contra la ganadora de la temporada, a quien criticó por su físico.

“La otra ‘Casa de los Famosos’ fue un fracaso comercial total, perdieron hasta los calzones, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”, comentó.

A esto se le sumaron algunos comentarios contra la identidad sexual de la integrante de “Las Perdidas”, asegurando que pese a su vestimenta y actitudes, no puede engañar a la naturaleza. Pese a esto, no se considera transfóbico.

“Me dijo que era un ‘viejillo pen... y que me iba a romper la mad...’, el pend... es ese gordo feo. Yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza, ni talento cognitivo”, disparó.

Alfredo Adame sentenció asegurando que la gira de Wendy Guevara fue un fracaso pues la gente no iba a pagar para “ir a ver a un tipo que sale diciendo estupideces y creyendo que hablando con lenguaje soez, vulgar y vil”.

WENDY GUEVARA Y LA AMENAZA DE PONCHO DE NIGRIS CONTRA ALFREDO ADAME

Si bien la influencer no ha salido a responder a los duros comentarios de Adame, quien sí se pronunció fue Poncho de Nigris, conductor de la única temporada de “La casa de los famosos México”, asegurando que ya había conversado con Wendy Guevara.

“Me acaba de decir Wendy por WhastApp que cuando vea a Alfredo Adame le va a dar unos ching... Yo digo que sí va a estar bueno el tiro pero le voy a Wendy. ¿Y tú quién crees que gane?”, compartió el presentador en la red social X, antes Twitter.

Como se recuerda, en más de una oportunidad, las compañeras de Guevara en “Las Perdidas” han asegurado que la influencer no es de quedarse de brazos cruzados, por lo que bien podría responderle al veterano presentador.