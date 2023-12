Parece que diciembre de 2023 está que nos muestra el lado más humano de las celebridades, sino miremos a los conocidos Poncho de Nigris y Adal Ramones, quienes no dudaron en exhibirse discutiendo en las inmediaciones de un aeropuerto. ¿Hubo una razón en específico para este debate?

Poncho de Nigris y Adal Ramones fueron vistos discutiendo de manera efusiva a través de un video que logró conseguir notoriedad en cuestión de segundos. En tales imágenes compartidas en redes sociales vemos al expresentador de “Otro Rollo” y al exintegrante de “La Casa de los Famosos México” sacando su lado más desafiante mientras las cámaras de los transeúntes comenzaban a filmarlos.

Poncho de Nigris tuvo un altercado con Adal Ramones mientras abordaba un avión (Foto: Poncho de Nigris / Instagram)

Si bien la primera impresión resulta alarmante, todo hace indicar de que se trató de una simple discusión y que no hubo mayor indicio de conflictos entre ambas figuras públicas. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente?

¿PONCHO DE NIGRIS DISCUTIÓ CON ADAL RAMONES EN UN AEROPUERTO?

Según se ve en el video, Adal Ramones le coloca la mano en el pecho a de Nigris. Acto seguido, el influencer le retira la mano bruscamente mientras lo señala con el dedo índice de manera desafiante.

A pesar de la disputa en curso, ninguna de las dos partes muestra disposición para buscar un acuerdo. Sin embargo, es Adal quien parece estar inclinado a retirarse, ya que en varias ocasiones agarra la manija de su maleta con la clara intención de marcharse.

Al ser dos figuras sumamente conocidas en la farándula latina, los seguidores comenzaron a preguntarse cuál fue el origen de la presunta discusión entre Poncho de Nigris y Adal Ramones, dos personalidades queridas en redes sociales y los medios de comunicación.

Adal Ramones fue increpado por Poncho de Nigris (Foto: Adal Ramones / Instagram)

De tal modo que, minutos previos a su encuentro con Ramones, el exintegrante del “Team Infierno” publicó vía historias de Instagram aduciendo que había coincidido con la figura de televisión en el aeropuerto mientras abordaba un avión con rumbo a Monterrey.

“No saben a quién me encontré después de todo lo que ha pasado, pero no me ha visto el wey. Llegando a Monterrey lo voy a agarrar. ¿Quién es?”, sostuvo a sus seguidores.

Luego de pasado el incidente con el presentador de “Otro Rollo”, Poncho de Nigris aclaró lo sucedido y puntualizó que esperó a Adal para encararlo por todas las cosas que venía hablando de él.

“Venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey? dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy”, enfatizó De Nigris.

Captan al Comandante Perro y Poncho de Nigris discutiendo al exterior del Aeropuerto de Monterrey. La discusión estaría relacionada a la suspensión del comanche



📸: Especial pic.twitter.com/bd7GzFYWi2 — Lucio (@LucioQuerido) December 13, 2023

Según contó el actor regiomontano, Adal Ramones trató de excusarse con él diciéndole que había pasado mucho tiempo de esa rivalidad. No obstante, de Nigris no se detuvo e intentó hacer que le diga lo mismo en la cara. “No te hagas pen...o, lo único que quiero es que me lo digas en la cara”, le increpó Poncho.

Acto seguido, el también hermano de Aldo de Nigris aclaró que el periodista trató de apaciguar las aguas entre ambos con un gesto: “Fue cuando me puso el dedo aquí (pecho) y se la quité... se puso picudito”, mencionó.

Menos mal el incidente no llegó a mayores, de lo contrario, hubiesen faltado manos para separar a estos dos, ¿no creen?

¿QUÉ PASÓ ENTRE PONCHO DE NIGRIS Y ADAL RAMONES? ESTO DICE EL ACTOR MEXICANO

Vale decir que, pese a que la rivalidad entre ambos data de hace años, ninguno de los dos parece haber olvidado dicha rencilla. Incluso, fue de Nigris quien habló abiertamente sobre lo que pasó con Ramones durante su estancia en “La Casa de los Famosos México”.

Poncho de Nigris explicó su conflicto con Adal Ramones (Foto: Poncho de Nigris / Instagram)

Fue en ese reality que el también creador de contenido aseveró que el presentador era una persona sumamente oscura y tenía programas de televisión mediocres en donde hablaba a sus espaldas. Por ese motivo, el también actor no soportaba las ganas de querer verlo en persona para increparle todo lo que había dicho de él.

En otra entrevista a principios de 2023, indicó que no se encontraba en persona con el comediante desde hacía muchos años, aunque había escuchado todo lo que Ramones mencionó en un video. “Hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté, pero ya no lo he vuelto a ver, nunca lo he visto, espero no verlo”, dijo.

¿Habrá un segundo careo entre estos dos pesos pesados de la televisión? Pues, de momento Poncho estaría dispuesto a todo.