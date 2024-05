¡Atento a la programación! América vs. Cruz Azul jugarán este domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca, en lo que será el partido de vuelta de la final de la Liga MX. Con un marcador de 1-1 en la ida, este encuentro será decisivo para determinar qué equipo se quedará con la corona de este vibrante campeonato que comenzará a las 7:00 p.m. (horario de México) y 8:00 p.m. en Perú. Este será uno de los mejores choques de los últimos años, donde las ‘Águilas’ podrían convertirse en los nuevos bicampeones del fútbol mexicano, algo que no se logra desde el Clausura 2021 con Atlas. Sin embargo, la ‘Máquina’ quiere arruinarle la fiesta a los azulcremas y promete dar la vuelta en su campo, algo que no lograron en la final de 2018 cuando cayeron 0-2 en el juego de vuelta en el Azteca. En la siguiente nota de Depor, revisa todos los horarios y los canales que transmitirán en vivo y gratis este emocionante partido.

En el partido de ida, Cruz Azul tomó la delantera a los 9′ gracias a un gol de penal de Uriel Antuna, tras una falta cometida por Luis Ángel Malagón dentro del área. Sin embargo, América no tardó mucho en empatar el marcador. A los 16′, después de una excelente jugada colectiva, Henry Martín realizó una asistencia magistral para que Julián Quiñones anotara el gol del empate.

Después de estos dos goles tempraneros, el resto de la primera mitad fue una batalla intensa. Cruz Azul dominó la posesión del balón durante la mayor parte del tiempo, presionando constantemente. El argentino Carlos Rotondi intentó marcar con un disparo de zurda a los 29′, y Rodrigo Huescas también tuvo su oportunidad a los 39′, pero en ambas ocasiones el portero de América, Luis Malagón, hizo paradas cruciales para mantener el empate.

En la segunda mitad, América tuvo algunas oportunidades, especialmente a través de Henry Martín, pero el portero colombiano de Cruz Azul, Kevin Mier, estuvo firme y seguro, dejando el marcador final en un empate 1-1. Ahora, este domingo 26 de mayo, América recibirá a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Este encuentro tiene una carga emocional especial, ya que se conmemora el undécimo aniversario de la final del Clausura 2013, en la que Cruz Azul sufrió una de las mayores decepciones de su historia.

En aquella final, Cruz Azul estaba ganando por dos goles a dos minutos del final, pero América logró empatar y luego ganar en una tanda de penales de infarto. En este nuevo enfrentamiento, los locales buscarán conquistar su decimoquinta estrella en el campeonato, mientras que Cruz Azul intentará obtener su décimo título para igualar al Toluca en número de campeonatos.

Es importante recordar que en esta final ninguno de los equipos podrá aprovechar la ventaja de la acumulación de puntos de la temporada regular. En caso de que el partido de vuelta termine empatado, América sería declarado ganador porque terminó primero en la clasificación acumulada. Sin embargo, si el empate persiste en el marcador global tras los dos partidos, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, se decidirá el campeón mediante una tanda de penales.

América vs. Cruz Azul por la final de ida de Liga MX 2024 (Foto: @ClubAmerica)





¿A qué hora inicia América vs. Cruz Azul la final vuelta?

El partido de América vs. Cruz Azul en la final de vuelta de la Liga MX 2024 se llevará a cabo a partir de las 7:00 p.m., tiempo del Centro de México. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro iniciará a las 8:00 p.m., mientras que en Chile y Paraguay comenzará a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Argentina y Uruguay el partido será a las 10:00 p.m. Recuerda que esta es la hora estimada para el inicio del encuentro, que podría retrasarse algunos minutos debido a la entrada de los equipos al campo de juego.





¿En qué canal ver final vuelta América vs. Cruz Azul?

Mira la transmisión del partido América vs. Cruz Azul en lo que será la final de vuelta del Clausura 2024. Si aún no sabes por qué medio lo transmitirán, a continuación te indicamos: Canal 5, TUDN y TV Azteca pasarán en vivo y gratis el partido definitorio. Cabe destacar que este partido también será transmitido en TV abierta, por lo que tendrás la posibilidad de verlo sin costo adicional alguno para ver a las ‘Águilas’ o a la ‘Máquina’ coronarse campeones de este certamen.





América vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

América: L. Malagón; I. Reyes, R. Juárez, I. Lichnovsky, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; A. Zendejas, D. Valdés, J. Quiñones; H. Martín.

L. Malagón; I. Reyes, R. Juárez, I. Lichnovsky, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; A. Zendejas, D. Valdés, J. Quiñones; H. Martín. Cruz Azul: K. Mier; E. Lira, C. Salcedo, G. Piovi; R. Huescas, L. Faravelli, C. Rodríguez, C. Rotondi; C. Antuna, I. Rivero; Á. Sepúlveda.





¿En dónde jugarán América vs. Cruz Azul?

El choque de vuelta entre América y Cruz Azul, programado para este domingo 26 de mayo por la final de vuelta, se jugará en el Estadio Azteca, un icónico recinto de fútbol ubicado en la Ciudad de México. Inaugurado en 1966, el Estadio Azteca tiene una capacidad para más de 87,000 aficionados y ha sido testigo de numerosos eventos históricos, incluidas dos finales de la Copa del Mundo. La expectación es alta para este clásico del fútbol mexicano, donde ambos equipos buscarán asegurar su lugar en la final del Clausura 2024 de la Liga MX.

El estadio Azteca es uno de los más históricos de México. (Foto: FIFA)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024

SOBRE EL AUTOR Martín Cojal Redactor web y generador de contenido para México, Colombia, Vida Sana y más en Depor.com. Licenciado en Periodismo para Multiplataforma de la Universidad de San Martín de Porres con experiencia de 5 años en medios digitales.