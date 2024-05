A tan solo días del último partido de LaLiga de España y con la final de la UEFA Champions League a la vuelta de la esquina, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se enfrenta a una batería de preguntas que intentan desviar su atención del foco principal: el cuadro de Valdebebas. En esta ocasión, el estratega italiano esquivó hábilmente las preguntas sobre Kylian Mbappé (25 años) y su posible participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, dejando claro que su prioridad es la despedida de Toni Kroos y la preparación para enfrentar al Borussia Dortmund el 1 de junio en Wembley.

Durante la conferencia de prensa previa al partido final ante Betis, Ancelotti fue sorprendido con una pregunta sobre Mbappé y los Juegos Olímpicos, un tema candente debido al deseo de Francia de contar con el delantero como su gran estrella en el evento tras la Eurocopa en Alemania. ‘Carletto’ respondió: “Es un problema que tiene que tomar el equipo francés, yo no entro en este tema”, dejando claro que no piensa involucrarse en debates ajenos a su equipo.

La respuesta del técnico italiano refleja su enfoque singular en los objetivos inmediatos del Real Madrid y su determinación de evitar distracciones. En lugar de especular sobre el futuro de Mbappé y su participación en los Juegos Olímpicos, Ancelotti prefiere concentrarse en los desafíos que tiene por delante con su equipo.

Uno de los puntos culminantes del próximo partido del Real Madrid será la despedida de Toni Kroos del Santiago Bernabéu. El mediocampista alemán ha sido una pieza fundamental en el esquema de Ancelotti y su adiós será un momento emotivo tanto para el equipo como para los aficionados. Ancelotti ha expresado su respeto y admiración por Kroos en múltiples ocasiones, y este partido servirá como un tributo adecuado a su contribución al club.

“Si tengo tiempo, me gusta ver los Juegos Olímpicos, y sobre todo a los atletas italianos”, dijo Ancelotti con una pizca de ironía, evitando mencionar directamente a Mbappé. Esta declaración no solo muestra su desinterés en temas que no afectan directamente a su equipo, sino que también añade un toque de humor a su manejo de la prensa.





¿Cuánto ganará Kylian Mbappé en Real Madrid?





En el Santiago Bernabéu son conscientes de que vestir la camiseta es un honor para cualquier futbolista. Sin embargo, no solo de gloria vive el hombre. Es por eso que Florentino Pérez está dispuesto a darle a Mbappé uno de los sueldos más competitivos en el mercado europeo.

Según ha informado Le Parisien, le ofrecería un salario neto de 25 millones de euros y Mbappé ya habría dado el OK a la cifra. Lógicamente, este número no contempla lo que el delantero francés, de 25 años, puede llegar a ganar por conceptos de publicidad y derechos de imagen.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.

Kylian Mbappé tiene un valor de mercado de 180 millones de euros, según el portal Transfermarkt. (Foto: @k.mbappe)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada para jugar fuera de Francia, según anunció oficialmente este viernes en un vídeo en redes sociales, aunque no divulgó cuál será su próximo destino. (Video: EFE)