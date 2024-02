No te puedes perder este sábado 24 de febrero la transmisión del juego América vs. Cruz Azul EN VIVO desde el Estadio Azteca por la Jornada 8 del Clausura 2024 de la Liga MX. El América viene de una serie de tropiezos incluso jugando como local, por lo que sacar los 3 puntos será clave para pensar nuevamente en la zona de los 4 mejores del campeonato, mientras que el Cruz Azul marcha como sólido líder del torneo con 19 unidades, producto de 6 triunfos, un empate y apenas una derrota en lo que va de este Clausura. Mira aquí la transmisión del América vs. Cruz Azul desde las 21:00 horas por la señal de TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

A mitad de semana, Cruz Azul jugó de visitante ante León, un rival al que el América ya había derrotado por la mínima diferencia en su propia casa fechas atrás. La ‘Máquina Cementera’, en un partido que se extendió por varios minutos debido a un corte de luz, se llevó el triunfo por 2-3 para llegar a lo más alto de la tabla de posiciones. Son 19 unidades las que ha sumado hasta el momento el equipo de Martín Anselmi, quien ya hizo historia en Sudamérica con Independiente del Valle y quiere hacer lo propio en su primera experiencia dirigiendo al Cruz Azul.

Por su parte, los de André Jardine han tenido un arranque irregular en este Clausura 2024 de la Liga MX. En 8 partidos disputados, han ganado 4 de ellos, empatado 3 y perdido uno que fue el pasado fin de semana contra Pachuca. A mitad de semana jugaron el duelo adelantado de la novena jornada contra Mazatlán como locales y empataron 2-2 en un sorpresivo encuentro donde Henry Martín reapareció con un doblete.

Sigue el partido desde el Estadio Azteca entre América vs. Cruz Azul EN VIVO este sábado 24 de febrero desde las 21:00 horas Centro de México. Este será el último juego que se viva en la jornada sabatina del fútbol mexicano, un duelo clave para saber si el América puede acercarse a la ‘Máquina Cementera’ que le ha sacado 4 puntos de ventaja y marcha como sólido líder con 19 unidades en el Clausura 2024.

El partido de América vs. Cruz Azul EN VIVO podrás verlo a través de TUDN, Canal 5 de Televisa o ViX Premium en señal streaming. Estos son todos los canales que van a pasar el juego más esperado de la octava jornada en el Clausura 2024 de la Liga MX, donde el América buscará los 3 puntos en casa para volver a meterse entre los 4 mejores clasificados del campeonato luego de un inicio irregular esta temporada.

América: L. Malagón; I. Reyes, I. Lichnovsky, S. Cáceres, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; J. Dilrosun, J. Rodríguez, J. Quiñones; H. Martín.

Cruz Azul: K. Mier; C. Salcedo, E. Lira, G. Piovi; L. Faravelli, C. Rodríguez, C. Rotondi, R. Huescas; A. Gutiérrez, C. Antuna, A. Sepúlveda.

