Chivas vs. Pumas se miden por la fecha 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El enfrentamiento, crucial para el equipo del ‘Rebaño Sagrado’ que busca mejorar su posición, y para los ‘Auriazules’ que buscan alcanzar el primer lugar, comenzará a las 7:05 de la noche (hora local - 8:05 pm en Perú). La transmisión estará disponible de forma gratuita a través de Canal 5 (Televisa) y TUDN para América Latina. En Depor, encontrarás la cobertura más completa con minuto a minuto, todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes.

El equipo dirigido por Fernando Gago vuelve a enfrentarse a su público en uno de los partidos más atractivos de la octava fecha del campeonato de la Liga MX, después de perder ante Necaxa, lo que puso fin a una serie de cinco juegos consecutivos sin victoria. Por otro lado, el equipo dirigido por Gustavo Lema llega a este encuentro después de ganar por goleada a Santos Laguna por jornada 7.

En el año 2024, los Pumas solo perdieron un partido en el Clausura y, bajo la dirección del entrenador argentino, aprovecharon su condición de local y el equipo convirtió esto en una fortaleza en cada fecha. Los ‘Auriazules’, han obtenido 13 puntos de los 15 que tienen, lo que los coloca en tercera posición en la tabla general del torneo de Clausura.

Mientras tanto, Chivas sufrió una derrota ante Necaxa. Asimismo, se ubica en el noveno con 12 unidades, a tres puntos de su rival el cual busca ganarle para alcanzarlo y estar entre los primeros puestos de la tabla de posiciones que se encuentre reñida. Aunque este choque es muy atractivo por la intensidad que está acostumbrado a presentar, la presencia del regreso de Javier Hernández vistiendo los colores del ‘Rebaño Sagrado’.

Según las estadísticas, Chivas y Pumas se enfrentaron en cuartos de final del Torneo Apertura 2023. Durante esa serie, el conjunto azulgrana logró pasar a la ronda de semifinales al triunfar en la llave con un marcador global de 4-1. No obstante, desde el Torneo Apertura 2018, el Club Universidad Nacional no ha logrado vencer a Guadalajara como visitante.





¿A qué hora juegan Chivas vs. Pumas?

El partido entre Chivas vs. Pumas, que se jugará este sábado 24 de febrero por la Liga MX, será un duelo con pronóstico reservado. Si no te quieres perder de ningún minuto, revisa el horario, sin embargo este puede variar según el país que te encuentres. Por ejemplo, en México se jugará a las 7:05 p.m., mientras que Perú, Colombia y Ecuador a las 8:05 de la noche. En cambio, en Argentina, Uruguay y Chile, todo empezará a las 10:05 p.m.





¿En qué canales TV ver Chivas vs. Pumas?

Si está en tus planes ver el partido en vivo y en directo entre Chivas vs. Pumas y no sabes que canales de TV pasaran el encuentro por la Liga MX, te lo contamos a continuación. La transmisión será GRATIS vía Canal 5 (Televisa), TUDN, Claro Sports, ViX Premium y Pluto TV para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Dónde jugarán Chivas vs. Pumas?

El partido entre Chivas y Pumas por la Liga MX se llevará a cabo en el Estadio Akron, también conocido como Estadio Chivas. Este recinto deportivo está ubicado en el municipio de Zapopan, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, México. Con una capacidad para 49,850 espectadores, el estadio es propiedad del Club Deportivo Guadalajara.

Chivas de Guadalajara | Estadio: AKRON. (Getty)





TE PUEDE INTERESAR