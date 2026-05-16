Este sábado 16 de mayo, el Estadio Akron será el escenario para ver el esperado duelo de la semifinal vuelta de Chivas vs. Cruz Azul, que se juegan un pase a la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El juego de ida finalizó con un vibrante empate 2-2 en la Ciudad de México, por lo que todo se define en Guadalajara, la casa del ‘Rebaño’. A continuación, te dejo con los horarios y canales de TV para ver el Chivas-Cruz Azul minuto a minuto .

Señal de Prime Video para ver Chivas vs. Cruz Azul, este sábado 15 de mayo de 2026, por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO por semifinal vuelta Liga MX 2026?

Mira el juego de Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul este sábado 16 de mayo de 2026 por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026 desde las 19:07 horas CDMX o 21:07 ET. Este es el horario de inicio para ver el juego desde el Estadio Akron, un duelo clave para ambos clubes que buscan un lugar en la gran final del torneo.

¿Se transmite León vs. América en TV Abierta este 21 de abril 2026?

La respuesta es NO. El partido Chivas vs. Cruz Azul de la semifinal vuelta del Torneo Clausura de este martes 21 de abril 2026 no contará con transmisión en TV Abierta.

¿Qué canales transmiten Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO por Liga MX 2026?

La transmisión de León vs. América EN VIVO será a través de Amazon Prime Video en streaming online, siendo la única señal que han habilitado para ver este partido desde México. Si vives en los Estados Unidos, podrás ver el partido de Chivas vs. Cruz Azul a través de Universo, Telemundo y FOX Deportes.

Canal TV México: Prime Video

Prime Video Canal TV Estados Unidos: Universo, Telemundo y FOX Deportes

Chivas vs. Cruz Azul: alineaciones del partido

Chivas: Óscar Whalley; José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Richard Ledezma; Omar Govea, Fernando González, Santiago Sandoval; Efraín Álvarez, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Óscar Whalley; José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Richard Ledezma; Omar Govea, Fernando González, Santiago Sandoval; Efraín Álvarez, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda. Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Amaury García; Rodolfo Rotondi, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos ‘Charly’ Rodríguez; José Paradela y Christian Ebere.

Horarios, TV Abierta y dónde ver Chivas vs. Cruz Azul por semifinal vuelta de Liga MX 2026

Partido: Chivas vs. Cruz Azul por semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026 de Liga MX

Chivas vs. Cruz Azul por semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026 de Liga MX Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Sábado 16 de mayo de 2026 Lugar: Estadio Akron de Jalisco

Estadio Akron de Jalisco Horario: 19:07 horas CDMX

19:07 horas CDMX Canal TV / Streaming: Prime Video

Las Chivas de Guadalajara y el Cruz Azul se ven las caras en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liguilla MX. El encuentro se disputará este sábado 16 de mayo con transmisión EN VIVO y ONLINE de Prime VIDEO, Telemundo Deportes, UNIVERSO, Peacock y FOX Deportes. (VIDEO de X: @Chivas)