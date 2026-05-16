Señal de Prime Video para ver Chivas vs. Cruz Azul, este sábado 15 de mayo de 2026, por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de Prime Video para ver Chivas vs. Cruz Azul, este sábado 15 de mayo de 2026, por la semifinal vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

El torneo mexicano va llegando a su fin y este sábado 15 de mayo conoceremos al primer finalista del Torneo Clausura 2026. Mira el encuentro de Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul en vivo y en directo por la señal de Prime Video, duelo que se vivirá a través de la señal de Prime Video a partir de las 19:07 horas Centro de México en el Akron. La ida concluyó 2-2 y está abierta, aunque son las Chivas quienes tienen la ventaja en caso haya empate en el marcador global, por mejor ubicación en la tabla general.

Mira la señal de Prime Video y sigue la semifinal vuelta de Chivas vs. Cruz Azul, este sábado 15 de mayo de 2026, a partir de las 19:07 horas Centro de México. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Mira la señal de Prime Video y sigue la semifinal vuelta de Chivas vs. Cruz Azul, este sábado 15 de mayo de 2026, a partir de las 19:07 horas Centro de México. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)

¿Cómo ver Amazon Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Liguilla MX 2026?

Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir todo los partidos como local de las Chivas de Guadalajara en México. Por esta razón, si deseas ver el juego del Rebaño Sagrado frente a los La Máquina, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Sin embargo, si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días.

Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:

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¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

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  • PC (en el sitio web oficial de Prime Video)

Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Liguilla MX 2026

  • Fecha: Sábado 15 de mayo de 2026
  • Partido: Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, por vuelta de semifinal de final de la Liguilla MX del Clausura 2026
  • Hora: 19:07 del Tiempo de Centro (9:07 pm ET / 6:07 pm PT)
  • Canal de TV / Streaming: Amazon Prime Video
  • Lugar: Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (México)
Telemundo Deportes y Prime VIDEO EN VIVO — ver transmisión Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Fútbol Tv y Online
Las Chivas de Guadalajara y el Cruz Azul se ven las caras en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liguilla MX. El encuentro se disputará este sábado 16 de mayo con transmisión EN VIVO y ONLINE de Prime VIDEO, Telemundo Deportes, UNIVERSO, Peacock y FOX Deportes. (VIDEO de X: @Chivas)
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