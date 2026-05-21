Este jueves 21 de mayo de 2026 se vivirá la gran final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX y tenemos a dos equipos de la capital en ella. Mira la transmisión de Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO, desde el Estadio Ciudad de los Deportes, un encuentro de pronóstico reservado entre los dos clubes que finalizaron en lo más alto de la tabla regular. A continuación, te dejo con los horarios y canales que van a transmitir este partido de Cruz Azul vs. Pumas.
¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO por final ida Liga MX 2026?
Mira el juego de Cruz Azul vs. Pumas UNAM este jueves 21 de mayo de 2026 por la final ida del Torneo Clausura 2026 desde las 20:00 horas CDMX o 22:00 ET. Este es el horario de inicio para ver el juego desde el Estadio Ciudad de los Deportes por la gran final ida de esta definición del Clausura.
¿Se transmite Cruz Azul vs. Pumas UNAM en TV Abierta por final ida del Clausura 2026?
La respuesta es SÍ. El partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM de la semifinal vuelta del Torneo Clausura de este jueves 21 de mayo 2026 sí contará con transmisión en TV Abierta vía Canal 5 de Televisa.
¿Qué canales transmiten Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO por final ida de Liga MX 2026?
La transmisión de Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO será a través de Canal 5 y TUDN en TV abierta y TV de paga, siendo la única señal que han habilitado para ver este partido desde México. Si vives en los Estados Unidos, podrás ver el partido de Cruz Azul vs. Pumas UNAM a través de Universo y Telemundo
- Canal TV México: Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN
- Canal TV Estados Unidos: Universo y Telemundo
Cruz Azul vs. Pumas UNAM: alineaciones del partido
- Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Amaury García; Rodolfo Rotondi, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos ‘Charly’ Rodríguez; José Paradela y Christian Ebere.
- Pumas UNAM: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo, Uriel Antuna; Juninho y Robert Morales.
Horarios, TV Abierta y dónde ver Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final ida de Liga MX 2026
- Partido: Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final ida del Torneo Clausura 2026 de Liga MX
- Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026
- Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes
- Horario: 20:00 horas CDMX
- Canal TV: TV Azteca 7, TUDN y Canal 5
- Streaming: Azteca Deportes y ViX Premium