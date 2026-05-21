Este jueves 21 de mayo de 2026 se vivirá la gran final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX y tenemos a dos equipos de la capital en ella. Mira la transmisión de Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO, desde el Estadio Ciudad de los Deportes, un encuentro de pronóstico reservado entre los dos clubes que finalizaron en lo más alto de la tabla regular. A continuación, te dejo con los horarios y canales que van a transmitir este partido de Cruz Azul vs. Pumas.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul - Pumas UNAM por la ida de la final de la Liga MX. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO por final ida Liga MX 2026?

Mira el juego de Cruz Azul vs. Pumas UNAM este jueves 21 de mayo de 2026 por la final ida del Torneo Clausura 2026 desde las 20:00 horas CDMX o 22:00 ET. Este es el horario de inicio para ver el juego desde el Estadio Ciudad de los Deportes por la gran final ida de esta definición del Clausura.

¿Se transmite Cruz Azul vs. Pumas UNAM en TV Abierta por final ida del Clausura 2026?

La respuesta es SÍ. El partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM de la semifinal vuelta del Torneo Clausura de este jueves 21 de mayo 2026 sí contará con transmisión en TV Abierta vía Canal 5 de Televisa.

¿Qué canales transmiten Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO por final ida de Liga MX 2026?

La transmisión de Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO será a través de Canal 5 y TUDN en TV abierta y TV de paga, siendo la única señal que han habilitado para ver este partido desde México. Si vives en los Estados Unidos, podrás ver el partido de Cruz Azul vs. Pumas UNAM a través de Universo y Telemundo

Canal TV México: Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN

Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN Canal TV Estados Unidos: Universo y Telemundo

Cruz Azul vs. Pumas UNAM: alineaciones del partido

Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Amaury García; Rodolfo Rotondi, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos ‘Charly’ Rodríguez; José Paradela y Christian Ebere.

Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Amaury García; Rodolfo Rotondi, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos ‘Charly’ Rodríguez; José Paradela y Christian Ebere. Pumas UNAM: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo, Uriel Antuna; Juninho y Robert Morales.

Horarios, TV Abierta y dónde ver Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final ida de Liga MX 2026

Partido: Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final ida del Torneo Clausura 2026 de Liga MX

Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final ida del Torneo Clausura 2026 de Liga MX Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026

Jueves 21 de mayo de 2026 Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Estadio Ciudad de los Deportes Horario: 20:00 horas CDMX

20:00 horas CDMX Canal TV: TV Azteca 7, TUDN y Canal 5

TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 Streaming: Azteca Deportes y ViX Premium

Cruz Azul y Pumas UNAM chocarán en el primer duelo de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará este jueves 21 de mayo, a partir de las 20:00 del Tiempo de Centro, desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Sigue la transmisión en vivo, gratis y online a través de Canal 5 de Televisa Deportes, TV Azteca Siete (Canal 7), ViX Premium, Azteca Deportes, Univision, Telemundo Deportes y TUDN USA. (VIDEO de @CruzAzul)