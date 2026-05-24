CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/05/2026.- Consulta los canales de TV para ver el partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul EN VIVO, GRATIS y EN DIRECTO hoy por la final del Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario. FOTO DE ALFREDO ESTRELLA PARA AFP
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/05/2026.- Consulta los canales de TV para ver el partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul EN VIVO, GRATIS y EN DIRECTO hoy por la final del Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario. FOTO DE ALFREDO ESTRELLA PARA AFP

La “Máquina” volvió a celebrar un campeonato en el fútbol mexicano. Cruz Azul derrotó 2-1 a Pumas UNAM en la final del Clausura 2026 y conquistó el décimo título de Liga MX de su historia tras una noche llena de tensión y emociones en el Estadio Olímpico Universitario. Robert Morales puso en ventaja al cuadro universitario en el primer tiempo, pero el conjunto cementero reaccionó rápidamente con un autogol de Rubén Duarte que devolvió la igualdad al marcador. Cuando el partido parecía encaminado a un cierre mucho más ajustado, Carlos Rodolfo Rotondi apareció para marcar el tanto definitivo que selló la remontada y desató la celebración celeste.

La previa del partido

¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

En México, el encuentro entre Pumas UNAM y Cruz Azul se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido entre Pumas UNAM y Cruz Azul a través de Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Pumas UNAM-Cruz Azul se podrá seguir en TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Pumas UNAM vs. Cruz Azul por final de la Liga MX 2026?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México19:00Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y TUDN App
Estados Unidos9 p.m. ET / 6 p.m. PTUnivisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX
Costa Rica19:00TUDN y ViX Plus
El Salvador19:00TUDN y ViX Plus
Nicaragua19:00TUDN y ViX Plus
Guatemala19:00TUDN y ViX Plus
Honduras19:00TUDN y ViX Plus
Panamá20:00TUDN y ViX Plus
Rep. Dominicana21:00TUDN y ViX Plus
Puerto Rico21:00ViX Plus
Canal 5, TUDN y TV Azteca 7 EN VIVO — ver partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final de Liga MX en señal abierta
Cruz Azul y Pumas UNAM chocarán en el primer duelo de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará este jueves 21 de mayo, a partir de las 20:00 del Tiempo de Centro, desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Sigue la transmisión en vivo, gratis y online a través de Canal 5 de Televisa Deportes, TV Azteca Siete (Canal 7), ViX Premium, Azteca Deportes, Univision, Telemundo Deportes y TUDN USA. (VIDEO de @CruzAzul)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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