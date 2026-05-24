La “Máquina” volvió a celebrar un campeonato en el fútbol mexicano. Cruz Azul derrotó 2-1 a Pumas UNAM en la final del Clausura 2026 y conquistó el décimo título de Liga MX de su historia tras una noche llena de tensión y emociones en el Estadio Olímpico Universitario. Robert Morales puso en ventaja al cuadro universitario en el primer tiempo, pero el conjunto cementero reaccionó rápidamente con un autogol de Rubén Duarte que devolvió la igualdad al marcador. Cuando el partido parecía encaminado a un cierre mucho más ajustado, Carlos Rodolfo Rotondi apareció para marcar el tanto definitivo que selló la remontada y desató la celebración celeste.

La previa del partido

¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

En México, el encuentro entre Pumas UNAM y Cruz Azul se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido entre Pumas UNAM y Cruz Azul a través de Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Pumas UNAM-Cruz Azul se podrá seguir en TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Pumas UNAM vs. Cruz Azul por final de la Liga MX 2026?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 19:00 Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y TUDN App Estados Unidos 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Univisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX Costa Rica 19:00 TUDN y ViX Plus El Salvador 19:00 TUDN y ViX Plus Nicaragua 19:00 TUDN y ViX Plus Guatemala 19:00 TUDN y ViX Plus Honduras 19:00 TUDN y ViX Plus Panamá 20:00 TUDN y ViX Plus Rep. Dominicana 21:00 TUDN y ViX Plus Puerto Rico 21:00 ViX Plus

Cruz Azul y Pumas UNAM chocarán en el primer duelo de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará este jueves 21 de mayo, a partir de las 20:00 del Tiempo de Centro, desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Sigue la transmisión en vivo, gratis y online a través de Canal 5 de Televisa Deportes, TV Azteca Siete (Canal 7), ViX Premium, Azteca Deportes, Univision, Telemundo Deportes y TUDN USA. (VIDEO de @CruzAzul)