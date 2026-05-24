Cruz Azul escribió una nueva página dorada en su historia al proclamarse campeón del Clausura 2026 de la Liga MX después de vencer 2-1 a Pumas UNAM en una final muy disputada. El cuadro auriazul comenzó celebrando con el gol de Robert Morales, quien adelantó a los locales y encendió el ambiente en Ciudad Universitaria. Sin embargo, la respuesta cementera llegó poco después mediante un autogol de Rubén Duarte, antes de que Carlos Rodolfo Rotondi se convirtiera en el héroe de la noche con el gol que aseguró el décimo campeonato liguero para la “Máquina”.
Horario, TV y cómo ver en vivo Cruz Azul vs. Pumas UNAM por fecha FIFA
- Fecha: Domingo, 24 de mayo de 2026
- Partido: Cruz Azul vs. Pumas UNAM
- TV: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: Azteca Deportes Network
- Horario: 19:00 horas del Tiempo de Centro de México
- Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México