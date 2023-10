América vs. Pachuca se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y EN LÍNEA en el Estadio Azteca por la fecha 11 de la Liga MX. El partido está programado para el martes 3 de octubre y será transmitido por Canal en territorio mexicano. En esta nota de Depor.com, te proporcionamos todas las incidencias del partido, así como los canales de televisión y horarios del emocionante encuentro. ¡No te lo pierdas!

América, actual líder del torneo, en su último encuentro en la Liga MX, logró vencer a Pumas por la mínima diferencia con un solitario tanto de Jonathan Rodríguez, asegurándose otra victoria en el Clásico Capitalino de la Liga MX. En la jornada 10 del Torneo Apertura 2023, las ‘Águilas’ obtuvieron un importante triunfo sobre un rival directo, los felinos, alcanzando los 21 puntos y manteniéndose como líderes del campeonato una semana más.

Por otro lado, Pachuca empató 1-1 con Necaxa en el Estadio Hidalgo durante la jornada 10 del Apertura 2023. Este marcador deja a ambos equipos aún en las últimas posiciones y alejados de la zona de liguillas en la Liga MX. El primer gol del partido fue anotado por el equipo local a los 13 minutos, gracias a Bryan González, pero apenas 7 minutos después, Fernando Arce igualó el marcador para Necaxa, resultando en un empate 1-1 al final del encuentro. Con este resultado, Pachuca se ubica en la décimo cuarta posición con 11 unidades.

¿A qué hora juegan América vs. Pachuca?

El partido entre América y Pachuca está programado para comenzar a las 9:00 de la noche en horario mexicano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Colombia, por ejemplo, el encuentro comienza a las 10:00 pm, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se inicia a las 00:00 horas del día siguiente.

¿Dónde ver América vs. Pachuca?

Si estás emocionado por el inicio del partido y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el América vs. Pachuca a través de las transmisiones en Canal 5, TUDN y Fútbol Libre. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

América vs. Pachuca: posibles alineaciones

América: L. Malagon; K. Álvarez, I. Lichnovsky, R. Juárez, L. Fuentes; L. Suárez, J. dos Santos, Á. Fidalgo, B. Rodríguez; H. Martín, J. Quiñones.

Pachuca: C. Moreno; R. López, G. Cabral, J. Berlanga, M. Rodríguez; E. López, E. Sánchez, E. Montiel; M. Hinestroza, B. González, R. De La Rosa.





