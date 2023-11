San Luis vs. Monterrey juegan en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez por un nuevo encuentro de los cuartos de final del Apertura 2023 - Liga MX. El duelo arrancará a las 10:10 p.m. de la noche (hora CDMX) e irá por la transmisión de ESPN para territorio mexicano. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. Además, en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

El Atlético San Luis ha tenido un desempeño desafiante en sus recientes partidos. Comenzaron con una derrota ante el América con un marcador de 1-0, seguida por un empate 2-2 contra Tigres. Lamentablemente, su último encuentro con Santos resultó en otra derrota con un marcador de 2-0. El equipo ha enfrentado algunos desafíos en su búsqueda por obtener resultados positivos, mostrando una mezcla de resultados en sus últimos juegos.

Por su parte, el equipo Monterrey ha tenido un desempeño sólido en sus últimos partidos. Comenzaron con una victoria convincente ante Santos, logrando un marcador de 3-0, seguida por otra victoria contra Pachuca con un resultado de 2-0. Su encuentro más reciente contra Querétaro terminó en un empate sin goles de 0-0. El equipo ha mostrado consistencia en defensa y efectividad en ataque, obteniendo resultados positivos en sus últimos encuentros.

¿A qué hora juegan Atlético San Luis vs. Monterrey?

El partido entre Atlético San Luis vs. Monterrey está programado para empezar a partir de las 10:10 de la noche en suelo mexicano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Colombia, por ejemplo, el duelo inicia a las 11:10 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 12:10 horas del día siguiente.

¿Dónde ver Atlético San Luis vs. Monterrey?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Atlético San Luis vs. Monterrey a través de la señal de ESPN y Star Plus

¿En qué fecha se jugará la Liguilla?

Con los ocho equipos ya definidos para los cuartos de final, la Liguilla del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX está a punto de comenzar. Los enfrentamientos de ida están programados para el miércoles 29 y jueves 30 de noviembre, mientras que los partidos de vuelta se llevarán a cabo el sábado 2 y domingo 3 de diciembre.

Fechas confirmadas para la definición de la Liga MX

La emoción continúa con las fechas clave para la definición del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX:

Las semifinales se llevarán a cabo los días miércoles 6 y jueves 7 de diciembre con los partidos de ida.

Los encuentros de vuelta de las semifinales tendrán lugar el sábado 9 y domingo 10 de diciembre.

La gran final está programada para los días jueves 14 y domingo 17 de diciembre.

Es importante destacar que, en caso de que el equipo de León alcance la final, se ajustarán las fechas: el partido de ida se jugaría el 27 de diciembre, y el de vuelta el 30 de diciembre. Esto se debe a la participación de la escuadra felina en el Mundial de Clubes.





