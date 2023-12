¡Partido imperdible! San Luis vs. América se enfrentan este miércoles 6 de diciembre por las semifinales del Apertura 2023 de la Liga MX. Para el duelo de ida, está confirmado que se disputará en el Estadio Alfonso Lastras, mientras que la vuelta se jugará el Estadio Azteca. En los siguientes párrafos te contamos cómo llegaron ambos equipos hasta esta instancia, así como los horarios y canales de TV en donde podrás seguir el compromiso.

Las ‘Águilas’ clasificaron a las ‘semis’ tras derrotar a León en los cuartos de final de la Liguilla MX. Igualó 2-2 en el Estadio León y ganó por 2-0 en el Azteca. Julián Quiñones y Henry Martin anotaron y desataron la fiesta en las tribunas. Los ‘azulcremas’ se instalaron en la antesala de la gran final del campeonato, pero antes deben medirse ante la sorpresa.

Los ‘tuneros’, por su parte, clasificaron a las ‘semis’ tras dar el gran golpe del torneo: venció en el global (2-1) a Monterrey, el segundo puesto general y uno de los favoritos a campeonar. San Luis es dirigido por el brasileño Gustavo Leal, quien fue exauxiliar técnico de André Jardine, DT actual de América. Lo conoce a la perfección y buscará dar otra campanada.

Recordemos que América ocupó el primer lugar del Apertura con 40 puntos, mientras que San Luis quedó en la séptima posición con 23 unidades. Asimismo, en el partido de la fase regular, las ‘Águilas’ vencieron por 1-0 a los potosinos en condición de visitante. Aquella vez, el único tanto del encuentro lo marcó Henry Martin.

América intentará avanzar a una final y pelear por el título luego de 4 años. Son ocho torneos sin poder llegar a esta instancia para los capitalinos. La última vez que jugaron la definición fue en el Apertura 2019, cuando perdieron en la tanda de penales ante Rayados, en el Coloso de Santa Úrsula.





¿A qué hora juegan San Luis vs. América?

El partido San Luis vs. América está programado para jugarse a partir de las 9:00 de la noche, en el horario mexicano. Recuerda que la hora varía de acuerdo al país en que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador inicia a las 22:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 24:00 horas.





¿En qué canales ver San Luis vs. América?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del partido, te informamos que podrás seguir el San Luis vs. América, en México, a través de la plataforma de streaming de Star Plus o por la señal de ESPN. Recuerda que en Depor te ofrecemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.





San Luis vs. América: ¿dónde se juega?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR