El mercado de fichajes se encuentra en plena ebullición y en el equipo de Tigres las opciones son abundantes, destacando ahora el nombre de Alexis Vega. A pesar de los rumores, el estratega felino, Robert Dante Siboldi, reveló el interés del equipo regiomontano por los servicios del talentoso jugador de Chivas. Aunque reconoce la dificultad de concretar su contratación, el DT no descarta la posibilidad en los próximos días. Tan solo queda ver si cambiará de camiseta o no para el Torneo Apertura.

“Es un jugador de calidad, pero personalmente creo que Guadalajara no se desprenderá de él a menos que necesiten dinero, especialmente considerando lo complicado que es adquirir jugadores nacionales. Era una posibilidad, pero no tengo muchas esperanzas de que se concrete. Veremos, falta tiempo para decidir y la directiva determinará si está dentro de nuestras posibilidades o no”, confesó Siboldi.

Alexis Vega y Carlos Cordova en la Final de la Clausura 2023. (Foto: AFP)

Vega apareció en el radar de los Tigres a finales de 2022, pero no se llegó a un acuerdo verbal con el jugador, quien en ese momento expresó su deseo de destacar en el Mundial de Qatar y esperar ofertas del ‘Viejo Continente’, hecho que nunca ocurrió.

Actualmente, los Tigres han fichado a Carlos Felipe Rodríguez y Eugenio Pizzuto como refuerzos para el Apertura 2023, sin embargo, el técnico uruguayo dejó en claro que la búsqueda de otro elemento continúa.

“La llegada de Felipe era necesaria debido a la lesión de Miguel. Necesitamos tener un arquero experimentado para prever cualquier escenario. Creemos que necesitamos a alguien con más experiencia y decidimos fichar a Felipe. Luego llegó Pizzuto, un jugador mexicano de gran calidad. No es fácil encontrar jugadores con su capacidad, creemos que nos ayudará a potenciar el mediocampo. No vienen a reemplazar a nadie”.

Respecto al posible refuerzo adicional, Siboldi señaló que discutirán con la directiva antes de que cierre el período de fichajes. “Veremos qué nos conviene, aún tenemos tiempo hasta septiembre para adquirir algún refuerzo más. No me gusta decir que sobra un extranjero, pero nos obliga a prescindir de uno. No queremos hacerlo, pero estamos evaluando las opciones y no tenemos nada definido”.

Los actuales campeones de la Liga MX partirán este jueves hacia la Riviera Maya para iniciar su corta pretemporada de una semana (del 15 al 22 de junio), con la inclusión de Jordi Caicedo. El delantero ecuatoriano no entró en los planes del Sivasspor de Turquía y entrenará al máximo mientras esperan ofertas por él.

Alexis Vega ha jugado para el Toluca y Chivas. (Foto: Mexsport)









