La Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado oficial el 4 de septiembre en el que señalaba que el Puebla había incurrido en una “falta administrativa” al presentar un alineación indebida durante la jornada 7 del Apertura 2023 de la Liga MX contra los Xolos de Tijuana. Esta irregularidad acabó costándole la victoria y los tres puntos al Puebla, que le habrían permitido salir de la parte inferior de la tabla general.

A pesar de que el informe oficial no detalla explícitamente la naturaleza del error en la alineación presentada por el Puebla en el mencionado partido, sí hace referencia a que la formación dada en el terreno de juego no coincidía con los jugadores registrados en la alineación. Dado que este tipo de incidentes no son comunes en las principales ligas de fútbol a nivel internacional, es interesante recordar cuándo fue la última vez que un equipo de la Liga MX se vio afectado por una situación similar y cuáles fueron las consecuencias de dicha penalización.

La Federación Mexicana de Futbol ya investiga lo ocurrido la noche del sábado en el partido entre Atlas y América. Las Águilas ganaron el encuentro por 2-0 en el Estadio Jalisco, pero si se determina una alineación indebida de Federico Viñas, los Zorros se quedarían con los tres puntos sobre la mesa.





La última vez que un equipo de la Liga MX enfrentó una penalización por alineación indebida ocurrió en el partido entre el América y el Atlas durante la fecha 7 del Clausura 2021. En ese partido, el América derrotó al Atlas por 2-0 con goles de Henry Martín y Richard Sánchez, un resultado que se mantuvo durante los 90 minutos de juego. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron irregularidades en la alineación del América.

La Comisión Disciplinaria emitió un comunicado en el que anunciaba los resultados de su investigación. Según dicho comunicado, el jugador Federico Viñas participó en el partido al realizar ejercicios de calentamiento y estar en la banca como suplente junto con sus compañeros, a pesar de no estar registrado en la hoja de alineación. Esta infracción (artículo 27 inciso A) del Reglamento de Sanciones, que prohíbe la alineación indebida, llevó a la sanción del América, que perdió los tres puntos y vio el resultado ajustado a un 3-0 a favor del Atlas.

Es relevante destacar que este cambio en el resultado del partido marcó un punto de inflexión para el Atlas, que inició una racha positiva que finalmente culminó en su campeonato, después de un comienzo de temporada difícil con solo dos empates y cuatro derrotas en su historial hasta el partido contra el América.

La historia del América en la Liga MX incluye tanto momentos de gloria como de controversia, y esta penalización por alineación indebida es un ejemplo de cómo el reglamento del fútbol puede tener un impacto significativo en los resultados y en la trayectoria de los equipos en el torneo.

