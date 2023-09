Real Madrid volvió a quedarse con las ganas de fichar a Kylian Mbappé en el mercado de pases de verano que terminó hace un par de días. A pesar de que el Paris Saint-Germain puso al delantero francés en el escaparate, en el Santiago Bernabéu no hubo determinación para tomar sus servicios. Sin embargo, eso no quiere decir que el presidente Florentino Pérez se haya olvidado del crack nacido en Bondy. De cara al 2024, el cuadro español volverá a la puja por el galo. Y no solo por él. Según el diario Marca, Erling Haaland también se encuentra en la mira.

De acuerdo a la citada fuente, tanto Erling Haaland como Kylian Mbappé están en la agenda de fichajes del Madrid. Se sabe que hoy mismo son de los mejores del mundo. No obstante, el equipo de LaLiga no piensa cometer ninguna locura económica para llevárselos en paquete a la capital de España.

En el caso de Mbappé, el Madrid no contemplaría romper la banca para firmar al ex del AS Mónaco. Con la opción de sumarse a su proyecto como agente libre, lo cierto es que la prima de fichaje sería bastante desorbitada. Y desde el Parque de los Príncipes mantienen la incertidumbre por su estrella.

“El Real Madrid, contrariamente a lo dicho, no esperaba nada de Mbappé. No ha traicionado a la entidad madridista como sí hizo en 2022. Nada que ver. Si se cruza en el camino a partir de enero de 2024, perfecto, pero sin romper barreras económicas”, precisa la citada fuente.





Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta mediados de 2024. (Foto: k.mbappe)





Un ‘Cyborg’ en el nuevo Bernabéu





La realidad de Erling Haaland en el Manchester City dicta que tiene contrato hasta el 2027. Sin embargo, una cláusula que apunta a activarse a final de la presente temporada le da esperanzas al Madrid de tenerlo para el 2024-25 y sin hipotecar su futuro. Pero en Etihad Stadium no van a quedarse de brazos cruzados.

El internacional noruego está rompiendo todos los registros goleadores con el City. De ahí que, citando al diario Daily Star, el vigente campeón de la Champions League prepara su operación blindaje con unos emolumentos que se elevarían hasta los 36 millones de euros por temporada.





Erling Haaland firmó contrato hasta 2027. (Foto: Manchester City)





