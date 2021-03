Una raya más al tigre. Criticado en las últimas semanas por su presente en el América, el nombre de Giovani dos Santos volvió a ser noticia esta semana luego de que Juan Antonio Luna, exjugador y entrenador de las ‘Águilas’, despotricara contra el ‘10′ mexicano al punto de comparar su fichaje con un auto chocado.

En una entrevista para la cadena ‘ESPN’, Juan Antonio Luna calificó como un error la llegada de Gio al América, equipo donde no ha conseguido destacar como se esperaba tras su paso por Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS). Es más, el mayor de los hermanos Dos Santos ni siquiera ha debutado con Santiago Solari en el Clausura, por lo que las críticas le han salido como pan caliente.

“Giovani venía de la MLS del Galaxy y no hizo nada, la gente de América compró un producto bastante malo. Por ejemplo, si tú estás viendo un carro chocado no lo vas a comprar, eso es algo lógico pero al final el América sí lo hizo’’, explicó el popular ‘Cabezón’ a ‘ESPN’, agregando que el fichaje de Dos Santos se debió más a un tema de negocio que futbolístico.

‘‘Sabemos que en el fútbol ahora es mucho negocio, puedes comprar un carro chocado como si fuera nuevo porque sabes que vas a tener ganancia, si es negocio para algunas personas entonces puedes decir que estuvo bien que llegara, pero si vas a hacer las cosas para traer un jugador que haga diferencia en el América entonces no puedes comprar un carro chocado como Giovani Dos Santos’’, expuso.

En esta misma línea, Luna destacó que lo único bueno que ha hecho Gio en el América fue aquel gol en el clásico contra Chivas, aunque ’’después de ahí ha sido un jugador que no ha brillado como debió haber brillado’’. Asimismo, el ‘Cabezón’ se dirigió a la directiva de las ‘Águilas’ encabezada por Santiago Baños, de quien dijo no tener buen ojo para las contrataciones.

“La gente que está ahí en América es la que decide, no sabemos qué intereses tenga en que se quede o se vaya, la verdad es que hay un hueco terrible en la toma de decisiones porque no se sabe quién es el que toma la decisión, Santiago Baños no tiene la sangre americanista, no ha entendido lo que es el América y no puede tener un sano juicio para saber que jugador traer”, sentenció.