Si bien es cierto, todos los medios mexicanos se encuentra a la expectativa de lo que será el ‘intercambio prohibido’ entre Uriel Antuna y Sebastián Córdova, dos futbolistas que posiblemente pasen a las filas del clásico rival en las próximas semanas. Ahora, en una entrevista para ESPN, el técnico del América, Santiago Solari, tocó el tema de estas negociaciones entre su directiva con la de Chivas de Guadalajara.

El estratega argentino reiteró la necesidad que tiene en su sistema de juego en las ‘Águilas’, asegurando que la llegada de un extremo por derecha y con profundidad ha sido una de sus peticiones desde que llegó al club en enero. Asimismo, aseguró que el futbolista del ‘Rebaño’ tiene estas cualidades.

“Si me vas a preguntar por el mercado, son situaciones que me exceden y otras tengo conocimiento pero quedan en la intimidad, no las puesto charlar”, señaló el entrenador Solari. Y agregó: “Antuna es un muy buen futbolista, de Selección Nacional. Juega en otro club, si me siento hablando de mis futbolistas, imagínate de los afuera”.

Por otro lado, respecto a Sebastián Córdova, el DT se resistió a hablar de su plantilla desde lo individual, pues su filosofía se enfoca más en lo colectivo. “No me gustaría empezar a hablar de jugadores a nivel individual. Tengo una razón para ello: Lo que nos lleva a conseguir los objetivos es el trabajo de todos, no el trabajo de cada uno por separado”.

“Siempre les repito a los jugadores que ellos ponen su talento a disposición del equipo, eso es lo que nos permite llegar al objetivo; si yo los empiezo a destacar de manera individual no llegaríamos a ningún sitio”, indicó.

América frena intercambio con Chivas

Según la información del diario Récord, América habría frenado el trueque con Chivas tras el descontento de su afición, aunque en Guadalajara están pujando fuerte para retornar a las negociaciones, ya que Córdova es un jugador pedido por Marcelo Michel Leaño, quien lo conoce a la perfección tras su paso por el Necaxa.

La fuente señala que algunos miembros de la directiva Azulcrema estarían tratando de convencer al propietario de las ‘Águilas’ para que desista en la llegada Antuna, puesto que no se encuentran convencidos de que sea un jugador con nivel para arribar al ‘Nido’.





