Este sábado 14 de febrero desde las 10:07 p.m. (horario peruano, con una hora menos en México), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Prime Video para todo México, mientras que Telemundo cuenta con los derechos televisivos para suelo estadounidense. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Akron es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que una hora menos en México. ¡No te lo pierdas!

Chivas vs América por la Liga MX | Video: Club América
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

