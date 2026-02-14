Este sábado 14 de febrero desde las 10:07 p.m. (horario peruano, con una hora menos en México), América vs. Chivas chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga MX 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Prime Video para todo México, mientras que Telemundo cuenta con los derechos televisivos para suelo estadounidense. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Akron es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que una hora menos en México. ¡No te lo pierdas!

Chivas vs América por la Liga MX | Video: Club América