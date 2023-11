América vs. León se verán las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE los cuartos de final del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX desde el Estadio León. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo arrancará a las 8:06 de la noche (hora CDMX) e irá por la transmisión de Fox Sports para territorio mexicano. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

El equipo América ha mantenido un rendimiento sólido en sus últimos partidos. Iniciaron con una victoria 1-0 sobre San Luis, seguida por un triunfo convincente frente a Tijuana con un marcador de 3-0. En su encuentro más reciente contra Tigres, lograron mantener la paridad con un empate 0-0. El equipo ha demostrado consistencia en su juego defensivo y capacidad ofensiva, manteniendo un buen desempeño en los últimos encuentros.

Por su lado, León ha tenido un desempeño variado en sus últimos juegos. Comenzaron con una victoria apretada ante Juárez, logrando un marcador de 2-1. Sin embargo, sufrieron una derrota frente a San Luis por 3-2 en un partido muy reñido. En su más reciente encuentro, lograron una ajustada victoria por 3-2 sobre Santos. A pesar de altibajos, el equipo ha mostrado capacidad para anotar goles, aunque también enfrentó dificultades en su defensa en algunos encuentros.

¿A qué hora juegan América vs. León?

El partido entre América vs. León está programado para empezar a partir de las 8:06 de la noche en suelo mexicano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Colombia, por ejemplo, el duelo inicia a las 09:06 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 10:06 p.m.

¿Dónde y cómo ver América vs. León?

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por servicio de streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de América y León

En esta misma línea, si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre América vs. León a través de las señales de Fox Sports, Claro Sports, y Fanatiz en territorio nacional. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

América vs. León: posibles alineaciones

América: L. Malagón; K. Álvarez, I. Reyes, S. Cáceres, S. Reyes; R. Sánchez, J. Dos Santos, Á. Fidalgo; J. Rodríguez, A. Zendejas y H. Martin.

León: L. Cota; I. Moreno, A. Frías, P. Bellón, O. Rodríguez; J. Ramírez; Á. Mena, O. Fernández, L. Romero, A. Alvarado; B. Rubio.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR