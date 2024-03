¡Vuelve la Liga MX con un partidazo! Luego del parón por fecha FIFA, este viernes 29 de marzo juegan América vs. Atlético San Luis EN VIVO y EN DIRECTO en la Jornada 13 del Clausura 2024 del fútbol mexicano. A pocas fechas de acabar la temporada regular, las ‘Águilas’ reciben en casa a un duro rival como San Luis, que aún no logra ingresar a zona de Play-In. La transmisión de América vs. San Luis será este viernes desde las 8:00 p.m. Centro de México por las señales de Canal 5 en TV abierta y TUDN en señal de paga. Sigue aquí el partido minuto a minuto.

América vs. San Luis EN VIVO: transmisión del partido EN DIRECTO por Liga MX (Video: @ClubAmerica)