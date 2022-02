Ángel Romero se llevó todas las miradas en su debut con la camiseta de Cruz Azul, en el duelo ante Necaxa por la Jornada 5 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. El atacante paraguayo ingresó desde el banco de suplentes a falta de 25 minutos para el final en el mítico Estadio Azteca. Pese a que solo tuvo poco tiempo en el cotejo, el ex San Lorenzo mostró algunos destellos de su calidad e ilusionó a los hinchas de la ‘Máquina’.

El seleccionado paraguayo, que llegó como jugador libre al torneo mexicano tras estar inactivo por cinco meses, ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo y no tardó mucho en demostrar sus grandes habilidades. Y es que las cámaras de TUDN grabaron el preciso momento en el que el ‘9′ celeste tiró un gran caño que hizo parar a la grada.

Pese a que la ‘Máquina Cementera’ tuvo momentos como este, no le bastó para conseguir la victoria ante los ‘Rayos’. Los dirigidos por Pablo Guede plantearon bien el partido y presionaron en todas sus líneas a Cruz Azul. Fue Domínguez quien derrumbó en el área a Uriel Antuna y provocó un penal para que Juan Escobar ponga el 1-0.

La segunda mitad del duelo fue de ida y vuelta, con mucha fricción en el centro del campo. A falta de seis minutos para el final, Miltón Giménez igualó el marcador. Pero, cuando todo parecía que el empate iba a ser el resultado final, Rodrigo Aguirre conectó un gran zurdazo para poner arriba a los suyos.

Estuvo muy cerca de llegar a Boca Juniors

Como bien sabemos, el mercado de pases del ‘Xeneize’ fue muy bueno. El cuadro ‘Azul y Oro’ cerró vueltas importantes y se reforzó en casi todas sus línea, pero hubo un jugador al cual no pudieron incorporar. Ese es Ángel Romero, quien interesaba al Consejo de Fútbol, que actualmente preside Juan Román Riquelme.

Fue el propio futbolista quien se encargó de contar el motivo de su decisión (optar por Cruz Azul): “No le dije que no a Boca, le dije que sí a Cruz Azul, es lectura comprensiva”. Además, agregó: “De Boca no llegó nunca una propuesta oficial, esperé hasta lo último y el club mexicano vino con una propuesta oficial y por eso viajamos a México“.





