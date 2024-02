Atlético San Luis vs. Tijuana jugarán EN VIVO, EN DIRECTO Y ONLINE desde el Estadio Alfonso Lastras Ramírez este sábado por la jornada 7 de la Liga MX. El enfrentamiento se llevará a cabo el 17 de febrero desde las 6:00 de la noche (hora local y 7:00 hora peruana) y va en transmisión por ESPN y Star Plus para América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas.

Atlético San Luis vs. Tijuana se enfrentan en la Liga MX (Vídeo: @AtletideSanLuis)

Atlético San Luis vs. Tijuana: posibles alineaciones

Atlético San Luis: A. Sánchez; E. Chávez, U. Bilbao, J. Domínguez, J. Sanabria; J. Damm, R. Dourado, J. Güémez, S. Salles; M. Klimowicz, L. Bonatini.

Tijuana: J. Corona; A. Mejía, N. Díaz, R. Fernández; D. Blanco, L. Rodríguez, C. Rivera, E. Álvarez, F. Contreras; I. Tona, C. González.