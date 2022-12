Un partido de pronóstico reservado. Cruz Azul y Chivas se enfrentarán por la final de la Copa Sky 2022, también denominada la Copa por México, en el Estadio Akron, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ambos equipos llegan con el tope en alto, tras haber ganado sus últimos partidos y acabar como líderes de sus grupos, en un torneo de pretemporada que sirve como preparación para el Torneo Clausura de la Liga MX 2023, pronto a iniciar. En los siguientes párrafos conoce cómo y dónde comprar boletos para el juego en disputa.

De acuerdo al calendario presentado a inicios del torneo, la final de la Copa Sky 2022 se jugará este viernes 30 de diciembre en el Estadio Akron. Tanto, Cruz Azul y Chivas no han tenido descanso y, tras sus últimos partidos, han seguido con las prácticas para llegar en la mejor forma al encuentro único que definirá al campeón de esta copa mexicana.

Cruz Azul vs. Chivas: ¿a qué hora será la final de la Copa Sky 2022?

Este duelo está programado para iniciar a las 8:00 p. m., tiempo del centro de Ciudad de México. No obstante, la atención del partido también vendrá de hinchas que se encuentran en otros países. En Colombia y Perú, a las 9:00 p. m; en Bolivia y Venezuela, a las 10:00 p.m., mientras que en Argentina y Chile, a las 11:00 p. m. Finalmente, para España será a las 3:00 a. m. (sábado 31 de diciembre).

Cruz Azul vs. Chivas: ¿dónde comprar los boletos para la final de la Copa Sky 2022?

Todo se va poniendo listo para el Cruz Azul vs. Chivas. Las entradas pueden ser adquiridos de manera online por medio de la plataorma web de la aplicación oficial Boletomóvil. Además, los aficionados también pueden comprar los tickets en las taquillas del Estadio Akron hasta el medio tiempo del partido. Es importante señalar que la venta de boletos ya inició de manera oficial.

Final Copa Sky 2022: precios de los boletos para Cruz Azul vs. Chivas

Lateral Superior Poniente y Oriente: $200 pesos mexicanos

$200 pesos mexicanos Cabecera Superior Sur y Norte: $200 pesos mexicanos

$200 pesos mexicanos Cabecera Inferior Sur y Norte: $230 pesos mexicanos

$230 pesos mexicanos Lateral Inferior Poniente y Oriente: $280 pesos mexicanos

$280 pesos mexicanos Chivas Premier Oriente: $350 pesos mexicanos

$350 pesos mexicanos Club Chivas: $300 pesos mexicanos

Cruz Azul vs. Chivas: dónde ver el partido

El Cruz Azul vs. Chivas será el duelo más importante de todo el torneo de la Copa Sky 2022. El partido, que se realizará en el Estadio Akron, será transmitido en México, por TUDN y Canal 5 Televisa. Mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN, TUDN. com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA y Univision.





